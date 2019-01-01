На Волині викрили чоловіка, який «бадяжив» горілку
Сьогодні, 17:17
На Волині викрили жителя Рожищенського району, який організував роботу підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю.
Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Так, місцевий «бізнесмен» організував виробництво та збут фальсифікованої горілки та традиційних алкогольних напоїв («Калганівка», «Калинівка», «Медовуха», «Зубрівка»).
Підпільний цех останній обладнав в одному з приміщень власного обійстя, при цьому виробництво фальсифікату здійснювалося в жахливих санітарних умовах.
Виготовлена таким чином алкогольна продукція під виглядом відомих українських торгових марок розливалася у підготовлену скляну тару.
За попередньою інформацією з’ясовано, що ймовірно фальсифікат реалізовувався в «дрібних» торгових точках області.
Відтак, внаслідок проведення оглядів правоохоронцями виявлено та вилучено понад 600 літрів готової алкогольної продукції, 1 595 літрів рідини з характерним запахом спирту, а також обладнання для незаконної діяльності, зокрема: порожні скляні пляшки, корки, пластикові каністри, шланги, лійки, фільтри, насоси тощо.
Орієнтовна вартість вилученого становить більше півмільйона гривень.
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Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Так, місцевий «бізнесмен» організував виробництво та збут фальсифікованої горілки та традиційних алкогольних напоїв («Калганівка», «Калинівка», «Медовуха», «Зубрівка»).
Підпільний цех останній обладнав в одному з приміщень власного обійстя, при цьому виробництво фальсифікату здійснювалося в жахливих санітарних умовах.
Виготовлена таким чином алкогольна продукція під виглядом відомих українських торгових марок розливалася у підготовлену скляну тару.
За попередньою інформацією з’ясовано, що ймовірно фальсифікат реалізовувався в «дрібних» торгових точках області.
Відтак, внаслідок проведення оглядів правоохоронцями виявлено та вилучено понад 600 літрів готової алкогольної продукції, 1 595 літрів рідини з характерним запахом спирту, а також обладнання для незаконної діяльності, зокрема: порожні скляні пляшки, корки, пластикові каністри, шланги, лійки, фільтри, насоси тощо.
Орієнтовна вартість вилученого становить більше півмільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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