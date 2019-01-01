На Волині викрили чоловіка, який «бадяжив» горілку

На Волині викрили жителя Рожищенського району, який організував роботу підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю.Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.Так, місцевий «бізнесмен» організував виробництво та збут фальсифікованої горілки та традиційних алкогольних напоїв («Калганівка», «Калинівка», «Медовуха», «Зубрівка»).Підпільний цех останній обладнав в одному з приміщень власного обійстя, при цьому виробництво фальсифікату здійснювалося в жахливих санітарних умовах.Виготовлена таким чином алкогольна продукція під виглядом відомих українських торгових марок розливалася у підготовлену скляну тару.За попередньою інформацією з’ясовано, що ймовірно фальсифікат реалізовувався в «дрібних» торгових точках області.Відтак, внаслідок проведення оглядів правоохоронцями виявлено та вилучено понад 600 літрів готової алкогольної продукції, 1 595 літрів рідини з характерним запахом спирту, а також обладнання для незаконної діяльності, зокрема: порожні скляні пляшки, корки, пластикові каністри, шланги, лійки, фільтри, насоси тощо.Орієнтовна вартість вилученого становить більше півмільйона гривень.