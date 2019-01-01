20 безпритульних собак чекатимуть у «Промені» на нову родину*





Фестиваль буде наповнений не лише виставкою песиків, а й різними майстер-класами, ярмаркою та лекціями.



Лекційна частина:



12:30 – «Ласка зсередини», Наталя Рудь, директор КП «Ласка»/Юлія Сухоставська, волонтер КП «Ласка»;

13:30 – «Для чого потрібні прививки», Коханюк Яна, лікар ветеринар;

14:30 – «Психологія безпритульних собак», Червінський Олександр, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»;

15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями», Антоніна Гошовська, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 2018, Анна Павлось, асистент координатора проекту;

16:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку», Курнєва Анна, співорганізатор фестивалю.



Окрім того:



- Благодійна ярмарка – «Hand made for dogs»;

- «Мішок добра» – місце збору подарунків для притулку та його маленьких жителів. Ви можете допомогти: кормом, мисками, ліками та вітамінами для собак, повідками, тощо.



- «Запитай у ветеринара» – протягом дня на фестивалі буде присутній ветеринар, з яким ви зможете обговорити питання щодо здоров’я вашого вихованця;



- «Royal canin» – партнер заходу, у його зоні ви зможете придбати смаколики для своїх улюбленців або ж зробити подарунок для притулку, якщо прийшли з пустими руками;



- Дитяча зона «Смугастий носоріг» – продовж свята ваших діточок розважатимуть аніматори та різноманітні майстер-класи!



Вхід на територію фестивалю зі своїми тваринами – ЗАБОРОНЕНИЙ.



"Ми стараємось створити найкомфортніші умови собакам з притулку, які і без того будуть хвилюватись. Дякуємо за розуміння. ВАЖЛИВО: Всиновити чотириногого друга можна лише маючи паспорт", - зазнчають організатори.



Детальніша інформація:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім».Фестиваль буде наповнений не лише виставкою песиків, а й різними майстер-класами, ярмаркою та лекціями.Лекційна частина:12:30 – «Ласка зсередини», Наталя Рудь, директор КП «Ласка»/Юлія Сухоставська, волонтер КП «Ласка»;13:30 – «Для чого потрібні прививки», Коханюк Яна, лікар ветеринар;14:30 – «Психологія безпритульних собак», Червінський Олександр, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»;15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями», Антоніна Гошовська, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 2018, Анна Павлось, асистент координатора проекту;16:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку», Курнєва Анна, співорганізатор фестивалю.Окрім того:- Благодійна ярмарка – «Hand made for dogs»;- «Мішок добра» – місце збору подарунків для притулку та його маленьких жителів. Ви можете допомогти: кормом, мисками, ліками та вітамінами для собак, повідками, тощо.- «Запитай у ветеринара» – протягом дня на фестивалі буде присутній ветеринар, з яким ви зможете обговорити питання щодо здоров’я вашого вихованця;- «Royal canin» – партнер заходу, у його зоні ви зможете придбати смаколики для своїх улюбленців або ж зробити подарунок для притулку, якщо прийшли з пустими руками;- Дитяча зона «Смугастий носоріг» – продовж свята ваших діточок розважатимуть аніматори та різноманітні майстер-класи!Вхід на територію фестивалю зі своїми тваринами – ЗАБОРОНЕНИЙ."Ми стараємось створити найкомфортніші умови собакам з притулку, які і без того будуть хвилюватись. Дякуємо за розуміння. ВАЖЛИВО: Всиновити чотириногого друга можна лише маючи паспорт", - зазнчають організатори.Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/171271310445842/



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