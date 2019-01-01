«Все, що міг, зробив»: голова Маневицької РДА іде з посади разом з Порошенком. ВІДЕО

Голова Маневицької райдержадміністраціїповідомив, що прийняв рішення піти зі своєї посади разом з чинним Президентом УкраїниПро це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.У відеозверненні Андрій Линдюк озвучив ті досягення, які Меневицький район зміг досягти у той час, коли Президентом України був Петро Порошенко. Йшлося і про міжнародні проекти, і про зміни в освітній сфері, медицині тощо."Мені не соромно перед моїми батьками, бабусею, моїми рідними… Мені не соромно перед моїми сусідами, моїми земляками. Все, що міг зробити за ці роки – зробив", - сказав Андрій Линдюк.Він зауважив, що є людиною командною, тому прийняв рішення про те, що його каденція на посаді голови адміністрації в Маневицькому районі завершиться в останній день роботи Президента України Петра Порошенка."До розпорядження Президента України про моє звільнення буду професійно виконувати свої обов’язки... Вірю, що не підвів найкращого президента Україин за всі роки незалежності – Петра Олексійовича Порошенка", - додав Линдюк.