На Рівненщині – День жалоби за загиблими у жахливій автотрощі під Луцьком

Завтра, 23 квітня, за трагічно загиблими жителями Ярославицької сільської ради, що на Рівненщині, у жахливій ДТП поблизу селища Крупа Луцького району оголосили День жалоби.Про це інформують на сторінці Ярославицької ОТГ у соціальній мережі Facebook.Нагадаємо, вчора, 21 квітня,, сполученням «Луцьк-Тернопіль».Водій та двоє пасажирів легкового автомобіля (мама і син) загинули, ще одну дитину госпіталізували.. Постраждали в ДТП також і деякі пасажири автобуса. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги та проходження обстеження.Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, виїжджаючи на автодорогу «Луцьк-Дубно», не надав перевагу в русі в наслідок чого допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Еталон".