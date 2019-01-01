вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині – День жалоби за загиблими у жахливій автотрощі під Луцьком

На Рівненщині – День жалоби за загиблими у жахливій автотрощі під Луцьком
Завтра, 23 квітня, за трагічно загиблими жителями Ярославицької сільської ради, що на Рівненщині, у жахливій ДТП поблизу селища Крупа Луцького району оголосили День жалоби.

Про це інформують на сторінці Ярославицької ОТГ у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, на автодорозі сполученням «Луцьк-Дубно», в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та рейсовий автобус, сполученням «Луцьк-Тернопіль».

Водій та двоє пасажирів легкового автомобіля (мама і син) загинули, ще одну дитину госпіталізували. Наразі хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації обласної дитячої лікарні. Постраждали в ДТП також і деякі пасажири автобуса. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги та проходження обстеження.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рідні загиблих у моторошній аварії під Луцьком розповіли про водія автомобіля-вбивці. ВІДЕО

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, виїжджаючи на автодорогу «Луцьк-Дубно», не надав перевагу в русі в наслідок чого допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Еталон".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, смерть, Крупа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинянин чистив ставок і натрапив на гранату
Сьогодні, 19:47
На Рівненщині – День жалоби за загиблими у жахливій автотрощі під Луцьком
Сьогодні, 19:30
«Все, що міг, зробив»: голова Маневицької РДА іде з посади разом з Порошенком. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
20 безпритульних собак чекатимуть у «Промені» на нову родину*
Сьогодні, 19:07
Схожі новини
Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО
21 квітень, 17:30
Моторошна аварія неподалік Луцька – загинули двоє дорослих і дитина. ФОТО Моторошна аварія неподалік Луцька – загинули двоє дорослих і дитина. ФОТО
21 квітень, 17:15
Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
19 квітень, 10:51
22-річний волинянин, який на «євроблясі» скоїв смертельну аварію, відбувся умовним 22-річний волинянин, який на «євроблясі» скоїв смертельну аварію, відбувся умовним
15 квітень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Сьогодні, 11:44
 1
Невідомі захопили офіс у Рівному. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
 0
У Луцьку Стир почистять за 50 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:23
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин чистив ставок і натрапив на гранату
Сьогодні, 19:47
 0
Медіа
відео
1/8