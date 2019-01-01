На Рівненщині – День жалоби за загиблими у жахливій автотрощі під Луцьком
Сьогодні, 19:30
Завтра, 23 квітня, за трагічно загиблими жителями Ярославицької сільської ради, що на Рівненщині, у жахливій ДТП поблизу селища Крупа Луцького району оголосили День жалоби.
Про це інформують на сторінці Ярославицької ОТГ у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, вчора, 21 квітня, на автодорозі сполученням «Луцьк-Дубно», в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та рейсовий автобус, сполученням «Луцьк-Тернопіль».
Водій та двоє пасажирів легкового автомобіля (мама і син) загинули, ще одну дитину госпіталізували. Наразі хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації обласної дитячої лікарні. Постраждали в ДТП також і деякі пасажири автобуса. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги та проходження обстеження.
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Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, виїжджаючи на автодорогу «Луцьк-Дубно», не надав перевагу в русі в наслідок чого допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Еталон".
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Про це інформують на сторінці Ярославицької ОТГ у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, вчора, 21 квітня, на автодорозі сполученням «Луцьк-Дубно», в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та рейсовий автобус, сполученням «Луцьк-Тернопіль».
Водій та двоє пасажирів легкового автомобіля (мама і син) загинули, ще одну дитину госпіталізували. Наразі хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації обласної дитячої лікарні. Постраждали в ДТП також і деякі пасажири автобуса. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги та проходження обстеження.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рідні загиблих у моторошній аварії під Луцьком розповіли про водія автомобіля-вбивці. ВІДЕО
Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, виїжджаючи на автодорогу «Луцьк-Дубно», не надав перевагу в русі в наслідок чого допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Еталон".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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