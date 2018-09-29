У місті на Волині продали земельну ділянку для бізнесу за 3 мільйони





Минулої п’ятниці у Ковелі відбулися земельні торги. Місцевий підприємець придбав у власність земельну ділянку площею 0,4880 га, що на вулиці Варшавській. Її буде використано для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.



Стартова ціна лота – майже 917 тисяч гривень. Продано його за 2 мільйони 750,8 тисячі гривень, які надійдуть до місцевого бюджету.



Також реалізовано право оренди терміном на 5 років на земельну ділянку 0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності). За користування цим невеличким наділом міська казна щорічно отримуватиме майже 4 тисячі гривень.



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