Понад 11 мільйонів українців не взяли участь у виборах Президента





Про це свідчать дані, опубліковані на сайті



ЦВК зазначає, що кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 646 тис. 458 осіб. А кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені під час другого туру, становить 18 млн 403 тис. 085 осіб.



Таким чином, не взяли участі у голосуванні у другому турі виборів президента України 11 млн 243 тис. 373 виборця.



Нагадаємо, в першому турі виборів президента України проголосувати на виборах не прийшли понад 10 млн виборців. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становила 18 млн 711 тисяч 933 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центрвиборчком назвав остаточні дані щодо явки на виборах президента України. У другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати.Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії , повідомляє РБК-Україна.ЦВК зазначає, що кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 646 тис. 458 осіб. А кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені під час другого туру, становить 18 млн 403 тис. 085 осіб.Таким чином, не взяли участі у голосуванні у другому турі виборів президента України 11 млн 243 тис. 373 виборця.Нагадаємо, в першому турі виборів президента України проголосувати на виборах не прийшли понад 10 млн виборців. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становила 18 млн 711 тисяч 933 людини.

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