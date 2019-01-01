У Луцьку хочуть заборонити агроярмарок біля РАЦСу

Олег Галасун.



Він каже, що торгівля на цьому місці розпочалася, як спільний проект Луцької міської ради й асоціації фермерів 13 років тому на підставі меморандуму про співпрацю. Відтоді у вівторок та п’ятницю до обіду виробники агропродукції продають товар без участі перекупників. Про це йдеться в сюжеті



На годиннику 7-ма ранку, фермери з прилеглих до обласного центру сіл на власноруч зроблених стелажах та з авто реалізовують продукцію, яку самі вирощують та заготовляють. Ветпаспорти, довідки про здоров’я худоби, лабораторні довідки, сертифікати мають усі учасники ярмарку, розповів фермер Олег Галасун.



Фермер із села Буків Василь Скрицький розповів, що ярмарок – єдине місце, де він продає м’ясну продукцію. Чоловік каже, що в міській раді пропонують іти продавати на ринок. На ярмарку продукцію розкуповують за лічені години, далі дружина їде працювати в село. Стояти на ринку щодня, говорить чоловік, немає можливості.



Учасниками ярмарку є шістдесят двоє осіб, говорить голова асоціації фермерів та приватних землевласників Луцького району Олег Галасун.



Він каже, що за один ранок тут продають 1,5 тонни молока. «Розташування ярмарку у цьому місці недоцільне» - такий документ отримали фермери від Луцької міськради після засідання виконкому, 15 квітня.



Про закриття фермерського ярмарку в Луцькій міській раді кажуть так:

«Рішення зумовлено тим, що були скарги від мешканців для того, щоб упорядочити ті місця торгівлі. І маємо надію, що з початком будівельних робіт ми вже починаємо підготовлювати ту ділянку. Є проект. І територія навколо РАГСу буде окультуруватися, буде робитися благоустрій. Там будуть і місця для стоянки», - пояснив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада не дає дозвіл на функціонування ярмарку на проспекті Соборності, 20, - розповідає фермерВін каже, що торгівля на цьому місці розпочалася, як спільний проект Луцької міської ради й асоціації фермерів 13 років тому на підставі меморандуму про співпрацю. Відтоді у вівторок та п’ятницю до обіду виробники агропродукції продають товар без участі перекупників. Про це йдеться в сюжеті Суспільного На годиннику 7-ма ранку, фермери з прилеглих до обласного центру сіл на власноруч зроблених стелажах та з авто реалізовують продукцію, яку самі вирощують та заготовляють. Ветпаспорти, довідки про здоров’я худоби, лабораторні довідки, сертифікати мають усі учасники ярмарку, розповів фермер Олег Галасун.Фермер із села Буківрозповів, що ярмарок – єдине місце, де він продає м’ясну продукцію. Чоловік каже, що в міській раді пропонують іти продавати на ринок. На ярмарку продукцію розкуповують за лічені години, далі дружина їде працювати в село. Стояти на ринку щодня, говорить чоловік, немає можливості.Учасниками ярмарку є шістдесят двоє осіб, говорить голова асоціації фермерів та приватних землевласників Луцького району Олег Галасун.Він каже, що за один ранок тут продають 1,5 тонни молока. «Розташування ярмарку у цьому місці недоцільне» - такий документ отримали фермери від Луцької міськради після засідання виконкому, 15 квітня.Про закриття фермерського ярмарку в Луцькій міській раді кажуть так:«Рішення зумовлено тим, що були скарги від мешканців для того, щоб упорядочити ті місця торгівлі. І маємо надію, що з початком будівельних робіт ми вже починаємо підготовлювати ту ділянку. Є проект. І територія навколо РАГСу буде окультуруватися, буде робитися благоустрій. Там будуть і місця для стоянки», - пояснив перший заступник Луцького міського голови

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