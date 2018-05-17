Під Києвом військовий жорстоко вбив пенсіонера





Святкування продовжили вдома у селян, - пищуть



Під час розпивання алкогольних напоїв один з військових схопив ніж почав наносити удари обом чоловікам. Один помер на місці, а другий отримав поранення у шию і грудну клітину.



За словами, другого військового він не бачив цього, тому що бійка відбувалася у коридорі, а не в кімнаті, де вони пили.



Обидва військових затримані. Один проходить у справі, як свідок. Обставини трагедії встановлюють слідчі.



Відзначається, що село межує з військовою частиною.



Місцеві жителі шоковані тим, що відбулося та бояться виходити на вулицю.

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