Під Києвом військовий жорстоко вбив пенсіонера
22 квітень, 23:35
У селі Старе двоє військових-контрактників вирішили після служби розвіятися – вони купили в магазині пиво і зустріли двох місцевих.
Святкування продовжили вдома у селян, - пищуть Факти.
Під час розпивання алкогольних напоїв один з військових схопив ніж почав наносити удари обом чоловікам. Один помер на місці, а другий отримав поранення у шию і грудну клітину.
За словами, другого військового він не бачив цього, тому що бійка відбувалася у коридорі, а не в кімнаті, де вони пили.
Обидва військових затримані. Один проходить у справі, як свідок. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
Відзначається, що село межує з військовою частиною.
Місцеві жителі шоковані тим, що відбулося та бояться виходити на вулицю.
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Святкування продовжили вдома у селян, - пищуть Факти.
Під час розпивання алкогольних напоїв один з військових схопив ніж почав наносити удари обом чоловікам. Один помер на місці, а другий отримав поранення у шию і грудну клітину.
За словами, другого військового він не бачив цього, тому що бійка відбувалася у коридорі, а не в кімнаті, де вони пили.
Обидва військових затримані. Один проходить у справі, як свідок. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
Відзначається, що село межує з військовою частиною.
Місцеві жителі шоковані тим, що відбулося та бояться виходити на вулицю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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