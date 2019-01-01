Як голосували на спецдільниці у Луцькому пологовому будинку. ВІДЕО





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26-річна Тетяна Григоренко-Мельничук однією з перших проголосувала на спецділь.ниці у Луцькому клінічному пологовому будинку. Жінка розповідає, що два дні тому народила дитину.



«Поступила я в середу в патологію, запитали, чи буду я голосувати. Звичайно, не хочу втрачати таку можливість, тому записалася і сьогодні після пологів нас зібрали і дали можливість нам здійснити вибір», - каже породілля.



Спецдільницю у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштували у кабінеті лікаря-акушера. Зі слів голови дільничної комісії Юлії Поліщук, роботу розпочали вчасно. У цьому кабінеті до 8 години вечора має проголосувати 71 виборець. З них - 12 членів виборчої комісії. На дільницю доставили 224 бюлетені. Юлія Поліщук розповіла про особливості роботи на спецдільниці.



«Трошки страшно, тому що вже на великому строці вагітності, переживаєш за цю жіночку, яка приходить і голосує. Якщо раптом людині погано стане, то будемо надавати першу допомогу», - каже голова ДВК.



Серед жінок-виборців та членів комісії Віталій Каськов - єдиний чоловік на дільниці. Каже, що на виборах працює не вперше. На спецдільниці наглядає за урнами для бюлетенів.



Жінок з відділення інтенсивної реанімації та відділення паталогії на дільницю супроводжують медики.



З 59-пацієнток, які мають нині проголосувати у стінах пологового, усі перебувають у задовільному стані, – розповідає завідувач пологового відділення Сергій Сябрук. Пересувні скриньки для голосування не знадобилися, – каже він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесом волевиявлення на спецдільниці у Луцькому пологовому будинку стежили лікарі.Про це йдеться в сюжеті Суспільного 26-річнаоднією з перших проголосувала на спецділь.ниці у Луцькому клінічному пологовому будинку. Жінка розповідає, що два дні тому народила дитину.«Поступила я в середу в патологію, запитали, чи буду я голосувати. Звичайно, не хочу втрачати таку можливість, тому записалася і сьогодні після пологів нас зібрали і дали можливість нам здійснити вибір», - каже породілля.Спецдільницю у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштували у кабінеті лікаря-акушера. Зі слів голови дільничної комісії, роботу розпочали вчасно. У цьому кабінеті до 8 години вечора має проголосувати 71 виборець. З них - 12 членів виборчої комісії. На дільницю доставили 224 бюлетені. Юлія Поліщук розповіла про особливості роботи на спецдільниці.«Трошки страшно, тому що вже на великому строці вагітності, переживаєш за цю жіночку, яка приходить і голосує. Якщо раптом людині погано стане, то будемо надавати першу допомогу», - каже голова ДВК.Серед жінок-виборців та членів комісії- єдиний чоловік на дільниці. Каже, що на виборах працює не вперше. На спецдільниці наглядає за урнами для бюлетенів.Жінок з відділення інтенсивної реанімації та відділення паталогії на дільницю супроводжують медики.З 59-пацієнток, які мають нині проголосувати у стінах пологового, усі перебувають у задовільному стані, – розповідає завідувач пологового відділення. Пересувні скриньки для голосування не знадобилися, – каже він.

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