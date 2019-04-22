«Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО

Петра Порошенка, який згодом вийшов до них і подякував за підтримку.



Порошенко вийшов з адміністрації разом із дружиною Мариною до людей, які скандували “дякуємо”, – пише



“Дорогі українці, і я вам дякую. Всі, хто прийшов зараз на вулицю Банкову. Українці по-різному проводжали президентів: у 2004 під час нашої Помаранчевої революції, у 2014 році під час Революції Гідності, але такого, як зараз Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам”, – сказав Президент.



Він нагадав, що напередодні у Мистецькому арсеналі звернувся до українців зі словами британського прем’єра Вінстона Черчилля, лейтмотив яких був ніколи не здавайся.







“А ще Черчилль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку і до нової перемоги”, – наголосив Порошенко.



“Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів”, – заявив Порошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Адміністрації президента зібралися прихильники Президента, який згодом вийшов до них і подякував за підтримку.Порошенко вийшов з адміністрації разом із дружиноюдо людей, які скандували “дякуємо”, – пише Українська правда “Дорогі українці, і я вам дякую. Всі, хто прийшов зараз на вулицю Банкову. Українці по-різному проводжали президентів: у 2004 під час нашої Помаранчевої революції, у 2014 році під час Революції Гідності, але такого, як зараз Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам”, – сказав Президент.Він нагадав, що напередодні у Мистецькому арсеналі звернувся до українців зі словами британського прем’єра Вінстона Черчилля, лейтмотив яких був ніколи не здавайся.“А ще Черчилль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку і до нової перемоги”, – наголосив Порошенко.“Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів”, – заявив Порошенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію