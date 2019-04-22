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«Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО

«Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО
Біля Адміністрації президента зібралися прихильники Президента Петра Порошенка, який згодом вийшов до них і подякував за підтримку.

Порошенко вийшов з адміністрації разом із дружиною Мариною до людей, які скандували “дякуємо”, – пише Українська правда.

“Дорогі українці, і я вам дякую. Всі, хто прийшов зараз на вулицю Банкову. Українці по-різному проводжали президентів: у 2004 під час нашої Помаранчевої революції, у 2014 році під час Революції Гідності, але такого, як зараз Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам”, – сказав Президент.

Він нагадав, що напередодні у Мистецькому арсеналі звернувся до українців зі словами британського прем’єра Вінстона Черчилля, лейтмотив яких був ніколи не здавайся.



“А ще Черчилль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку і до нової перемоги”, – наголосив Порошенко.

“Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів”, – заявив Порошенко.

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Теги: акція, підтримка, Петро Порошенко, Адміністрація Президента
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