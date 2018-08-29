Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО
Сьогодні, 06:53
Океани та моря величезні й таємничі. Вони охоплюють 71% нашої планети та тримають у собі стільки загадок, що нам доведеться досліджувати їх віками.
Щоб підтримати до себе інтерес інколи велика вода викидає зі своїх глибин різні цікавинки, які ми потім знаходимо на березі.
Ідеально відполіровані каміння та лід, химерні та дивні морські створіння, людські речі, які вода трансформувала у справжні витвори мистецтва...
Натрапити на таку знахідку можна лише випадково, опинившись у
потрібному місці в потрібний час.
А є на березі об'єкти іншого виду – створені людьми. Й інколи вони теж неймовірні.
Видання Bored Panda публікує фотодобірку із пляжними знахідками, які вас точно здивують.
Погортате вниз, щоб побачити всі 35 світлин!
Знахідка із собачого пляжу: власник тварини, яка померла, встановив на пам'ять про улюбленця бокс із тенісними м'ячами.
Замок на піску з надзвичайно чистими лініями.
Шматок висушених водоростей з одним кінцем, що застряг у піску, намалював концентричні кола, коли обертався вітром.
Ідеально круглий камінь-п'ятак.
Чоловік очистив локальний пляж від сміття й отримав за це "винагороду" від океану.
Є люди, які спеціально "прочісують" пляжі з металошукачами, сподіваючись знайти щось цінне.
Ось, що зловив один такий шукач із Ірландії.
Повідомлення у пляшці, яке знайшли під час риболовлі.
54-річний важко хворий чоловік написав це послання у 2014 році.
Отаку скам'янілість (амоніт) можна знайти на англійському пляжі.
Отаку цікаву мушлю знайшли відпочиваючі на пляжі мису Код, що у штаті Массачусетс, США.
Вони відпустили її назад в море, щоб син жінки, яка її підписала, колись таки виловив мушлю власноруч.
Ці арки з каміння чоловік сфотографував зранку на пляжі.
Хтось зробив веселку із камінців на пляжі у Великій Британії.
А ось це шторм виніс на французький берег.
Таке ви не знайдете на пляжі щодня.
Ідеальний стілець, який створив вітер з льодовикового льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії.
Запатентована пляшка для содової, яку знайшли 11 липня 1922 року.
Скляна куля, яка стала домом для малих морських екосистем. Знайдена була на пляжі Гаваїв.
Пляж, на якому встановили зразки із найпоширенішим сміттям та описом того, як довго воно розкладається.
Дивовижний селище із піску на Єрусалимському пляжі, Тель-Авів.
Камінчик в камінчику
Скільки типів відбитків ви тут зможете нарахувати?
Це кілограм кокаїну, який жінка знайшла на пляжі у Флориді.
Вона передала його владі. Орієнтовна вартість становила понад 150 000 доларів США.
Блискуче привабило морські організми
Під час відливу вимило... літак.
Уявіть масштаби?
Чоловік збирає зуби акули на пляжах. Це "улов" за 6 годин.
Океан дивує
Красивих камінців моря та океани продукують в неймовірних кількостях.
Це маленьке створіння через два роки буде мати 4 метровий розмір.
Отака природна аномалія: тисячі снігових кульок, що плавають у воді.
А ви знали, що така міні-пляшка Coca Cola навіть існує?
Стовп із піаніно на пляжі під час відливу.
Гігантський кальмар, який вимило на берег у Веллінгтоні, Нова Зеландія.
Це фрагмент спинного хребта кита.
Повітряна куля-дракон
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Щоб підтримати до себе інтерес інколи велика вода викидає зі своїх глибин різні цікавинки, які ми потім знаходимо на березі.
Ідеально відполіровані каміння та лід, химерні та дивні морські створіння, людські речі, які вода трансформувала у справжні витвори мистецтва...
Натрапити на таку знахідку можна лише випадково, опинившись у
потрібному місці в потрібний час.
А є на березі об'єкти іншого виду – створені людьми. Й інколи вони теж неймовірні.
Видання Bored Panda публікує фотодобірку із пляжними знахідками, які вас точно здивують.
Погортате вниз, щоб побачити всі 35 світлин!
Знахідка із собачого пляжу: власник тварини, яка померла, встановив на пам'ять про улюбленця бокс із тенісними м'ячами.
Замок на піску з надзвичайно чистими лініями.
Шматок висушених водоростей з одним кінцем, що застряг у піску, намалював концентричні кола, коли обертався вітром.
Ідеально круглий камінь-п'ятак.
Чоловік очистив локальний пляж від сміття й отримав за це "винагороду" від океану.
Є люди, які спеціально "прочісують" пляжі з металошукачами, сподіваючись знайти щось цінне.
Ось, що зловив один такий шукач із Ірландії.
Повідомлення у пляшці, яке знайшли під час риболовлі.
54-річний важко хворий чоловік написав це послання у 2014 році.
Отаку скам'янілість (амоніт) можна знайти на англійському пляжі.
Отаку цікаву мушлю знайшли відпочиваючі на пляжі мису Код, що у штаті Массачусетс, США.
Вони відпустили її назад в море, щоб син жінки, яка її підписала, колись таки виловив мушлю власноруч.
Ці арки з каміння чоловік сфотографував зранку на пляжі.
Хтось зробив веселку із камінців на пляжі у Великій Британії.
А ось це шторм виніс на французький берег.
Таке ви не знайдете на пляжі щодня.
Ідеальний стілець, який створив вітер з льодовикового льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії.
Запатентована пляшка для содової, яку знайшли 11 липня 1922 року.
Скляна куля, яка стала домом для малих морських екосистем. Знайдена була на пляжі Гаваїв.
Пляж, на якому встановили зразки із найпоширенішим сміттям та описом того, як довго воно розкладається.
Дивовижний селище із піску на Єрусалимському пляжі, Тель-Авів.
Камінчик в камінчику
Скільки типів відбитків ви тут зможете нарахувати?
Це кілограм кокаїну, який жінка знайшла на пляжі у Флориді.
Вона передала його владі. Орієнтовна вартість становила понад 150 000 доларів США.
Блискуче привабило морські організми
Під час відливу вимило... літак.
Уявіть масштаби?
Чоловік збирає зуби акули на пляжах. Це "улов" за 6 годин.
Океан дивує
Красивих камінців моря та океани продукують в неймовірних кількостях.
Це маленьке створіння через два роки буде мати 4 метровий розмір.
Отака природна аномалія: тисячі снігових кульок, що плавають у воді.
А ви знали, що така міні-пляшка Coca Cola навіть існує?
Стовп із піаніно на пляжі під час відливу.
Гігантський кальмар, який вимило на берег у Веллінгтоні, Нова Зеландія.
Це фрагмент спинного хребта кита.
Повітряна куля-дракон
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