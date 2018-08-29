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Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО

Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО
Океани та моря величезні й таємничі. Вони охоплюють 71% нашої планети та тримають у собі стільки загадок, що нам доведеться досліджувати їх віками.

Щоб підтримати до себе інтерес інколи велика вода викидає зі своїх глибин різні цікавинки, які ми потім знаходимо на березі.

Ідеально відполіровані каміння та лід, химерні та дивні морські створіння, людські речі, які вода трансформувала у справжні витвори мистецтва...

Шматок льодовикового льоду
Шматок льодовикового льоду


Натрапити на таку знахідку можна лише випадково, опинившись у
потрібному місці в потрібний час.

А є на березі об'єкти іншого виду – створені людьми. Й інколи вони теж неймовірні.

Видання Bored Panda публікує фотодобірку із пляжними знахідками, які вас точно здивують.

Погортате вниз, щоб побачити всі 35 світлин!

Знахідка із собачого пляжу: власник тварини, яка померла, встановив на пам'ять про улюбленця бокс із тенісними м'ячами.
Власник тварини, яка померла, встановив на пам'ять про улюбленця бокс із тенісними м'ячами
Власник тварини, яка померла, встановив на пам'ять про улюбленця бокс із тенісними м'ячами


Замок на піску з надзвичайно чистими лініями.
Замок на піску з надзвичайно чистими лініями
Замок на піску з надзвичайно чистими лініями


Шматок висушених водоростей з одним кінцем, що застряг у піску, намалював концентричні кола, коли обертався вітром.
Водорості намалювали ідеальні концентричні кола
Водорості намалювали ідеальні концентричні кола


Ідеально круглий камінь-п'ятак.
Ідеально круглий камінь-п'ятак.
Ідеально круглий камінь-п'ятак.


Чоловік очистив локальний пляж від сміття й отримав за це "винагороду" від океану.
Чоловік очистив локальний пляж від сміття й отримав за це «винагороду» від океану
Чоловік очистив локальний пляж від сміття й отримав за це «винагороду» від океану


Є люди, які спеціально "прочісують" пляжі з металошукачами, сподіваючись знайти щось цінне.

Ось, що зловив один такий шукач із Ірландії.
Ці всі скарби були у жестяних коробках від печива
Ці всі скарби були у жестяних коробках від печива


Повідомлення у пляшці, яке знайшли під час риболовлі.

54-річний важко хворий чоловік написав це послання у 2014 році.
Повідомлення у пляшці, яке знайшли під час риболовлі
Повідомлення у пляшці, яке знайшли під час риболовлі


Отаку скам'янілість (амоніт) можна знайти на англійському пляжі.
Отаку скам'янілість (амоніт) можна знайти на англійському пляжі
Отаку скам'янілість (амоніт) можна знайти на англійському пляжі


Отаку цікаву мушлю знайшли відпочиваючі на пляжі мису Код, що у штаті Массачусетс, США.

Вони відпустили її назад в море, щоб син жінки, яка її підписала, колись таки виловив мушлю власноруч.
Жінка написала побажання своєму сину на мушлі
Жінка написала побажання своєму сину на мушлі


Ці арки з каміння чоловік сфотографував зранку на пляжі.
Ці арки з каміння чоловік сфотографував зранку на пляжі
Ці арки з каміння чоловік сфотографував зранку на пляжі


Хтось зробив веселку із камінців на пляжі у Великій Британії.
Хтось зробив веселку із камінців на пляжі у Великій Британії
Хтось зробив веселку із камінців на пляжі у Великій Британії


А ось це шторм виніс на французький берег.
А ось це шторм виніс на французький берег
А ось це шторм виніс на французький берег


Таке ви не знайдете на пляжі щодня.
Таке ви не знайдете на пляжі щодня
Таке ви не знайдете на пляжі щодня


Ідеальний стілець, який створив вітер з льодовикового льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії.
Ідеальний стілець, який створив вітер з льодовикового льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії
Ідеальний стілець, який створив вітер з льодовикового льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії


Запатентована пляшка для содової, яку знайшли 11 липня 1922 року.
Запатентована пляшка для содової, яку знайшли 11 липня 1922 року
Запатентована пляшка для содової, яку знайшли 11 липня 1922 року


Скляна куля, яка стала домом для малих морських екосистем. Знайдена була на пляжі Гаваїв.
Скляна куля, яка стала домом для малих морських екосистем
Скляна куля, яка стала домом для малих морських екосистем


Пляж, на якому встановили зразки із найпоширенішим сміттям та описом того, як довго воно розкладається.
Зразки із найпоширенішим сміттям та описом того, як довго воно розкладається
Зразки із найпоширенішим сміттям та описом того, як довго воно розкладається


Дивовижний селище із піску на Єрусалимському пляжі, Тель-Авів.
Дивовижний селище із піску на Єрусалимському пляжі, Тель-Авів
Дивовижний селище із піску на Єрусалимському пляжі, Тель-Авів


Камінчик в камінчику
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО


Скільки типів відбитків ви тут зможете нарахувати?
Скільки типів відбитків ви тут зможете нарахувати?
Скільки типів відбитків ви тут зможете нарахувати?


Це кілограм кокаїну, який жінка знайшла на пляжі у Флориді.

Вона передала його владі. Орієнтовна вартість становила понад 150 000 доларів США.
Це кілограм кокаїну, який жінка знайшла на пляжі у Флориді
Це кілограм кокаїну, який жінка знайшла на пляжі у Флориді


Блискуче привабило морські організми
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО


Під час відливу вимило... літак.
Під час відливу вимило... літак.
Під час відливу вимило... літак.


Уявіть масштаби?
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО


Чоловік збирає зуби акули на пляжах. Це "улов" за 6 годин.
Чоловік збирає зуби акули на пляжах
Чоловік збирає зуби акули на пляжах


Океан дивує
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО


Красивих камінців моря та океани продукують в неймовірних кількостях.
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО


Це маленьке створіння через два роки буде мати 4 метровий розмір.
Це маленьке створіння через два роки буде мати 4 метровий розмір
Це маленьке створіння через два роки буде мати 4 метровий розмір


Отака природна аномалія: тисячі снігових кульок, що плавають у воді.
Тисячі снігових кульок, що плавають у воді
Тисячі снігових кульок, що плавають у воді


А ви знали, що така міні-пляшка Coca Cola навіть існує?
А ви знали, що така міні-пляшка Coca Cola навіть існує?
А ви знали, що така міні-пляшка Coca Cola навіть існує?


Стовп із піаніно на пляжі під час відливу.
Стовп із піаніно на пляжі під час відливу
Стовп із піаніно на пляжі під час відливу


Гігантський кальмар, який вимило на берег у Веллінгтоні, Нова Зеландія.
Гігантський кальмар, який вимило на берег у Веллінгтоні, Нова Зеландія
Гігантський кальмар, який вимило на берег у Веллінгтоні, Нова Зеландія


Це фрагмент спинного хребта кита.
Це фрагмент спинного хребта кита
Це фрагмент спинного хребта кита


Повітряна куля-дракон
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО

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Теги: пляж, знахідки
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