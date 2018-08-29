Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО

Шматок льодовикового льоду

Власник тварини, яка померла, встановив на пам'ять про улюбленця бокс із тенісними м'ячами

Замок на піску з надзвичайно чистими лініями

Водорості намалювали ідеальні концентричні кола

Ідеально круглий камінь-п'ятак.

Чоловік очистив локальний пляж від сміття й отримав за це «винагороду» від океану

Ці всі скарби були у жестяних коробках від печива

Повідомлення у пляшці, яке знайшли під час риболовлі

Отаку скам'янілість (амоніт) можна знайти на англійському пляжі

Жінка написала побажання своєму сину на мушлі

Ці арки з каміння чоловік сфотографував зранку на пляжі

Хтось зробив веселку із камінців на пляжі у Великій Британії

А ось це шторм виніс на французький берег

Таке ви не знайдете на пляжі щодня

Ідеальний стілець, який створив вітер з льодовикового льоду на чорному піщаному пляжі в Ісландії

Запатентована пляшка для содової, яку знайшли 11 липня 1922 року

Скляна куля, яка стала домом для малих морських екосистем

Зразки із найпоширенішим сміттям та описом того, як довго воно розкладається

Дивовижний селище із піску на Єрусалимському пляжі, Тель-Авів

Скільки типів відбитків ви тут зможете нарахувати?

Це кілограм кокаїну, який жінка знайшла на пляжі у Флориді

Під час відливу вимило... літак.

Чоловік збирає зуби акули на пляжах

Це маленьке створіння через два роки буде мати 4 метровий розмір

Тисячі снігових кульок, що плавають у воді

А ви знали, що така міні-пляшка Coca Cola навіть існує?

Стовп із піаніно на пляжі під час відливу

Гігантський кальмар, який вимило на берег у Веллінгтоні, Нова Зеландія

Це фрагмент спинного хребта кита