Волинське місто приєдналося до Всесвітнього тижня імунізації





З 2005 року до проведення Тижня імунізації долучилась і Україна, - пише



Цьогоріч в нашій країні він стартував в понеділок, 22 квітня, і триватиме до кінця тижня.



Нинішній Тиждень імунізації проходить під гаслом «Захистимося разом: #вакцини працюють!» Головна мета кампанії цього року – підвищення обізнаності населення про важливість повноцінної імунізації протягом усього життя, а також про необхідність усунення прогалин у вакцинації.



Приєднуються до Всеукраїнського тижня імунізації і нововолинці. У його рамках в місті організовуються інформаційні заходи, під час яких мешканцям пояснюють: попереджений – означає озброєний.



Завідуюча педіатричної служби Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Шевчук стверджує, що імунізація – однин із найефективніших методів профілактики інфекційних захворювань та попередження епідемій.



«Нехтування профілактичними щепленнями неминуче веде до зростання інфекційних хвороб, які можна попередити імунізацією. Як приклад, це спалах кору, який ми мали минулого року. Вакцинопрофілактика є одним з найважливіших винаходів людства, яка здатна врятувати мільйони життів. Однак, для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації населення досягав 95–98%», – наголосила лікарка.



Згідно Календаря профілактичних щеплень в Україні проводиться 10 обов’язкових щеплень проти дифтерії, коклюшу, правця, туберкульозу, вірусного гепатиту В, гемофільної інфекції, кору, краснухи, паротиту та поліомієліту.



Найбільше щеплень роблять дитині у перші 18 місяців її життя. Наприклад, від гепатиту B малюка потрібно щепити у першу добу після народження, потім — коли виповниться місяць, і ще раз — у півроку. Від поліомієліту вакцинують на другому, четвертому і шостому місяцях життя. Частіше за інші людина має робити щеплення від дифтерії та правця — шість разів до 16, а потім — кожні десять років повторювати процедуру.



«Відповідно до українського календаря щеплень, протягом перших півтора року життя дитина повинна отримати 9 різних щеплень, причому перше (від гепатиту В) – у віці 12 годин життя, а друге (БЦЖ) – у перші 3-5 днів. Ще через 3 місяці дитині потрібно зробити щеплення від гепатиту В2, дифтерії, кашлюку, правця 3 та поліомієліту 4. Потім ці ж самі щеплення необхідно повторити коли дитині виповниться 4 і 5 місяців. У період від 12 до 15 місяців варто вакцинувати малюка від кору, краснухи і паротиту5. У 18 місяців – від дифтерії, кашлюку, правця3 і поліомієліту4. У трирічному віці дитині треба зробити щеплення від поліомієліту4, у 6 років – від дифтерії, правця3, поліомієліту4, кору, краснухи та паротиту5. І у 7 років від туберкульозу1», – розповіла Тетяна Шевчук.



Вона наголошує: імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація.



«Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Тому згідно з Календарем профілактичних щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років», – зауважила лікарка.



І попередила: перед імунізацією необхідно пройти огляд у педіатра або сімейного лікаря, який проведе ретельне опитування, яке допоможе виявити попередні захворювання, в тому числі хронічні, наявність реакцій або ускладнень на попередні щеплення, алергічні реакції на лікарські препарати або продукти харчування. Оцінить стан здоров’я та індивідуальні особливості організму (недоношеність, родову травму, судоми), а також уточнить, чи не було у малюка контактів з інфекційними хворими. Лікар може призначити аналізи або направити на обстеження до інших фахівців, після чого ухвалить рішення про проведення вакцинації.



«При гострих захворюваннях, що супроводжуються підвищенням температури (застуда, ангіна, бронхіт, грип, пневмонія та ін.), щеплення необхідно відкласти до одужання», – попередила Тетяна Шевчук.



За її словами, в умовах активних міграційних процесів зростає ризик зараження в першу чергу нещеплених дітей і дорослих. Відмови від щеплень підвищують не лише ризик зараження інфекцією, але і ризик її важкого перебігу, розвитку ускладнень і навіть смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щорічно Всесвітня організація охорони здоров’я проводить Всесвітній тиждень імунізації, націлений на інформування населення про вакцинацію як ключового інструменту профілактики захворювань і збереження здоров’я та життів.З 2005 року до проведення Тижня імунізації долучилась і Україна, - пише Нововолинськ.com.ua Цьогоріч в нашій країні він стартував в понеділок, 22 квітня, і триватиме до кінця тижня.Нинішній Тиждень імунізації проходить під гаслом «Захистимося разом: #вакцини працюють!» Головна мета кампанії цього року – підвищення обізнаності населення про важливість повноцінної імунізації протягом усього життя, а також про необхідність усунення прогалин у вакцинації.Приєднуються до Всеукраїнського тижня імунізації і нововолинці. У його рамках в місті організовуються інформаційні заходи, під час яких мешканцям пояснюють: попереджений – означає озброєний.Завідуюча педіатричної служби Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомогистверджує, що імунізація – однин із найефективніших методів профілактики інфекційних захворювань та попередження епідемій.«Нехтування профілактичними щепленнями неминуче веде до зростання інфекційних хвороб, які можна попередити імунізацією. Як приклад, це спалах кору, який ми мали минулого року. Вакцинопрофілактика є одним з найважливіших винаходів людства, яка здатна врятувати мільйони життів. Однак, для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації населення досягав 95–98%», – наголосила лікарка.Згідно Календаря профілактичних щеплень в Україні проводиться 10 обов’язкових щеплень проти дифтерії, коклюшу, правця, туберкульозу, вірусного гепатиту В, гемофільної інфекції, кору, краснухи, паротиту та поліомієліту.Найбільше щеплень роблять дитині у перші 18 місяців її життя. Наприклад, від гепатиту B малюка потрібно щепити у першу добу після народження, потім — коли виповниться місяць, і ще раз — у півроку. Від поліомієліту вакцинують на другому, четвертому і шостому місяцях життя. Частіше за інші людина має робити щеплення від дифтерії та правця — шість разів до 16, а потім — кожні десять років повторювати процедуру.«Відповідно до українського календаря щеплень, протягом перших півтора року життя дитина повинна отримати 9 різних щеплень, причому перше (від гепатиту В) – у віці 12 годин життя, а друге (БЦЖ) – у перші 3-5 днів. Ще через 3 місяці дитині потрібно зробити щеплення від гепатиту В2, дифтерії, кашлюку, правця 3 та поліомієліту 4. Потім ці ж самі щеплення необхідно повторити коли дитині виповниться 4 і 5 місяців. У період від 12 до 15 місяців варто вакцинувати малюка від кору, краснухи і паротиту5. У 18 місяців – від дифтерії, кашлюку, правця3 і поліомієліту4. У трирічному віці дитині треба зробити щеплення від поліомієліту4, у 6 років – від дифтерії, правця3, поліомієліту4, кору, краснухи та паротиту5. І у 7 років від туберкульозу1», – розповіла Тетяна Шевчук.Вона наголошує: імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація.«Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Тому згідно з Календарем профілактичних щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років», – зауважила лікарка.І попередила: перед імунізацією необхідно пройти огляд у педіатра або сімейного лікаря, який проведе ретельне опитування, яке допоможе виявити попередні захворювання, в тому числі хронічні, наявність реакцій або ускладнень на попередні щеплення, алергічні реакції на лікарські препарати або продукти харчування. Оцінить стан здоров’я та індивідуальні особливості організму (недоношеність, родову травму, судоми), а також уточнить, чи не було у малюка контактів з інфекційними хворими. Лікар може призначити аналізи або направити на обстеження до інших фахівців, після чого ухвалить рішення про проведення вакцинації.«При гострих захворюваннях, що супроводжуються підвищенням температури (застуда, ангіна, бронхіт, грип, пневмонія та ін.), щеплення необхідно відкласти до одужання», – попередила Тетяна Шевчук.За її словами, в умовах активних міграційних процесів зростає ризик зараження в першу чергу нещеплених дітей і дорослих. Відмови від щеплень підвищують не лише ризик зараження інфекцією, але і ризик її важкого перебігу, розвитку ускладнень і навіть смерті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію