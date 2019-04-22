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Ціну на газ знижено: скільки українці платитимуть у травні

Ціну на газ знижено: скільки українці платитимуть у травні
Уряд та Нафтогаз погодили зменшення ціни на газ для населення та теплової генерації на травень.

Про це повідолмяють Факти.

У компанії наголосили, що за дорученням Кабміну “розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8 247 грн за тис. куб. м (кінцева роздрібна ціна)“.

– Цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові КМУ від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні, – пояснили в Нафтогазі.

Минулого тижня прем’єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив главі НАК Нафтогаз України Андрію Коболєву відставкою, якщо компанія не знизить ціну на газ з 1 травня 2019 року.

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Теги: газ, ціна, тариф
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