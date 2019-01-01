Понад 20 волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами

Доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, задекларували 22 волинян. Наразі це вдвічі менше, аніж за підсумками минулорічного декларування.Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.Втім, загалом хід кампанії декларування доходів цього року більш успішний, оскільки волинські декларанти вже визначили до сплати 11,7 мільйона гривень ПДФО та 2 мільйони гривень військового збору. У минулому році за підсумками декларування бюджети отримали менше 10 мільйонів гривень податкових платежів.«Понад чотири тисячі волинян подали гарний приклад, виконавши конституційний обов’язок своєчасно. Як переконує практика європейських країн, відповідальний громадянин і патріот чесно сплачує податки. Оскільки кампанія декларування доходів завершується 2 травня, то запрошуємо волинян якомога швидше завітати до державної податкової інспекції за місцем реєстрації і подати річну податкову декларацію», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що ДФС подбала про те, щоб прихильники сучасних інформаційних технологій мали можливість подати річну податкову декларацію за посередництвом сучасного електронного сервісу.