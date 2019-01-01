Понад 20 волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами
Сьогодні, 08:59
Доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, задекларували 22 волинян. Наразі це вдвічі менше, аніж за підсумками минулорічного декларування.
Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Втім, загалом хід кампанії декларування доходів цього року більш успішний, оскільки волинські декларанти вже визначили до сплати 11,7 мільйона гривень ПДФО та 2 мільйони гривень військового збору. У минулому році за підсумками декларування бюджети отримали менше 10 мільйонів гривень податкових платежів.
«Понад чотири тисячі волинян подали гарний приклад, виконавши конституційний обов’язок своєчасно. Як переконує практика європейських країн, відповідальний громадянин і патріот чесно сплачує податки. Оскільки кампанія декларування доходів завершується 2 травня, то запрошуємо волинян якомога швидше завітати до державної податкової інспекції за місцем реєстрації і подати річну податкову декларацію», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що ДФС подбала про те, щоб прихильники сучасних інформаційних технологій мали можливість подати річну податкову декларацію за посередництвом сучасного електронного сервісу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Втім, загалом хід кампанії декларування доходів цього року більш успішний, оскільки волинські декларанти вже визначили до сплати 11,7 мільйона гривень ПДФО та 2 мільйони гривень військового збору. У минулому році за підсумками декларування бюджети отримали менше 10 мільйонів гривень податкових платежів.
«Понад чотири тисячі волинян подали гарний приклад, виконавши конституційний обов’язок своєчасно. Як переконує практика європейських країн, відповідальний громадянин і патріот чесно сплачує податки. Оскільки кампанія декларування доходів завершується 2 травня, то запрошуємо волинян якомога швидше завітати до державної податкової інспекції за місцем реєстрації і подати річну податкову декларацію», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Керівник волинських фіскалів підкреслила, що ДФС подбала про те, щоб прихильники сучасних інформаційних технологій мали можливість подати річну податкову декларацію за посередництвом сучасного електронного сервісу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Понад 20 волинян офіційно «зізналися», що є мільйонерами
Сьогодні, 08:59
У громаді на Волині для пенсіонерів та людей з інвалідністю працює «соціальне таксі». ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО
Сьогодні, 06:53