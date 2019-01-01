вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сільський голова з Волині майструє флейти дощу

Сільський голова з Волині майструє флейти дощу
Про дощовиці здавна складають легенди. Подейкують, що флейти дощу, як їх ще нерідко називають, мають магічні властивості й можуть викликати дощ. Що в посушливе літо й роблять мольфари. А ще звуки цього інструмента здатні подарувати відчуття, наче дощ зовсім-зовсім поряд – то сіється дрібнесенько, то ллє, наче з відра. Щоправда, нині їх виготовляють переважно етногурти, а також любителі відпочити під звуки дощу, пишуть Волинські новини.

Детальніше про історію флейти дощу та її виготовлення розповідає Олександр Гуч, житель села Дерно Ківерцівського району, голова Дернівської сільради, який кілька років майструє ці інструменти.

– Олександре, розкажіть детальніше про історію дощовиць.

– Передусім вони є неодмінним атрибутом багатьох шаманських культур. Адже це прадавній ритуальний музичний інструмент. Подейкують, що в сиву давнину, коли ще не було цивілізації, шамани використовували дощовиці для того, аби викликати духів. У Карпатах давні мольфари за допомогою флейт дощу керували погодою – то викликаючи, то припиняючи дощ. У сучасному світі, дуже стрімкому й насиченому, палиці дощу, як ще називають дощовиці, активно використовують різноманітні етногурти. Окрім цього, її звуки чудово допомагають розслабитися після важкого дня. Адже тіло людини на 90 відсотків складається з води. Відповідно, звуки дощу, які дарує цей інструмент, сприяють гармонії нашого фізичного та психоемоційного здоров’я.
Сільський голова з Волині майструє флейти дощу

– А як ви взялися за виготовлення дощовиць?

– Десять років тому я вперше побачив цей інструмент на фестивалі. Його ніжні звуки мені дуже сподобалися, тож вирішив поцікавитися технологією виготовлення дощовиць. Використовую для цього стовбур борщівника Сосновського – рослини, яка є дуже отруйною. Це сьогодні вона росте повсюди, однак у ті часи в нашому регіоні траплялася вкрай рідко. Тож по сировину їздив за кілька десятків кілометрів від дому. Її найчастіше заготовляють узимку, коли рослина добре висохла і в ній немає отрути. Щоправда, є чимало майстрів, які заготовляють сировину в кінці літа чи восени. Однак зрізувати стовбур варто на колінах, тобто в тих місцях рослини, звідки ростуть листочки. Відрізавши шматок стовбура бажаної довжини, потрібно по спіралі зробити спеціальні перетинки із зубочисток чи іншого матеріалу різної товщини. Адже саме завдяки цьому дощовиці матимуть різну гаму звуків. Тоді закриваю один з отворів, а в інший насипаю наповнювач.

– Що використовуєте для наповнення інструмента?

– Кожен майстер сам вирішує, що йому брати за наповнювач. Дехто використовує для цього пісок, хтось – крупи, ще хтось – дрібнесенькі камінці, шматочки корінців рослин. Або ж вибирають наповнювач на власний розсуд. Свого часу я зауважив, що коли наповнювач дуже дрібненький, то звук дощовиці буде більш ніжний, подібний до шуму літнього дощику. А коли складається з великих частинок, то звуки флейти дощу будуть подібними до шуму сильної зливи.

– Як прикрашають флейти дощу?

– На власний розсуд. У давнину наносили різноманітні візерунки, а нині декорують і стрічками, різнокольоровою линвою – одне слово, кожен майстер сам обирає, як прикрасити дощовицю. Однак її поверхню обов’язково потрібно покрити лаком або воском для того, аби захистити флейту дощу від вологи. І, звісно, завдяки цьому вона значно довше прослужить.

Олена СЕМЕНОВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музика, хобі, Олександр Гуч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сільський голова з Волині майструє флейти дощу
Сьогодні, 18:10
Нові ціни та акції: у «Юпітері» пропонують вигідно придбати квартиру*
Сьогодні, 17:50
У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО
Сьогодні, 17:48
У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука
Сьогодні, 17:33
Чи варто пробачати зраду: поради волинянам від психолога
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
MONATIK розчулив мережу фото з синами MONATIK розчулив мережу фото з синами
Сьогодні, 10:50
«Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву «Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву
13 квітень, 11:35
Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп
11 квітень, 17:59
Юні волиняни вибороли «бронзу» на міжнародних змаганнях баяністів Юні волиняни вибороли «бронзу» на міжнародних змаганнях баяністів
08 квітень, 18:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
22 квітень, 11:44
 1
Сільський голова з Волині майструє флейти дощу
Сьогодні, 18:10
 0
Нові ціни та акції: у «Юпітері» пропонують вигідно придбати квартиру*
Сьогодні, 17:50
 0
У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО
Сьогодні, 17:48
 0
У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8