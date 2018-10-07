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На двох вулицях Луцька муніципали зносили сараї. ФОТО

На двох вулицях Луцька муніципали зносили сараї. ФОТО
У Луцьку муніципали демонтували самовільно встановлені дерев'яні сараї біля будинків на вулицях Сільській,5 та Даньшина, 1.

Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.

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До слова, згідно рішень виконкому Луцькради розпочали демонтаж незаконних конструкцій та споруд з відновленням благоустрою.

На двох вулицях Луцька муніципали зносили сараї. ФОТО
На двох вулицях Луцька муніципали зносили сараї. ФОТО
На двох вулицях Луцька муніципали зносили сараї. ФОТО

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Теги: сараї, муніципали
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