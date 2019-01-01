На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця
Сьогодні, 09:40
Чоловік у Нововолинську «обчистив» чимало автомобілів.
Про це повідомляє видання «Радар».
У ніч з 21 на 22 квітня невідомий обікрав декілька автомобілів у Нововолинську в районі вулиць Грушевського й Небесної сотні. Чоловік діяв тихо та не квапився, аби ніхто не почув.
Якщо ви впізнали злочинця, просять повідомити за телефоном +38 068 047 33 61
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Про це повідомляє видання «Радар».
У ніч з 21 на 22 квітня невідомий обікрав декілька автомобілів у Нововолинську в районі вулиць Грушевського й Небесної сотні. Чоловік діяв тихо та не квапився, аби ніхто не почув.
Якщо ви впізнали злочинця, просять повідомити за телефоном +38 068 047 33 61
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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