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На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця

На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця
Чоловік у Нововолинську «обчистив» чимало автомобілів.

Про це повідомляє видання «Радар».

У ніч з 21 на 22 квітня невідомий обікрав декілька автомобілів у Нововолинську в районі вулиць Грушевського й Небесної сотні. Чоловік діяв тихо та не квапився, аби ніхто не почув.

Якщо ви впізнали злочинця, просять повідомити за телефоном +38 068 047 33 61

На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця
На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця
На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця
На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця

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Теги: Нововолинськ, крадіжка, автомобілі
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