На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця





Про це повідомляє видання «



У ніч з 21 на 22 квітня невідомий обікрав декілька автомобілів у Нововолинську в районі вулиць Грушевського й Небесної сотні. Чоловік діяв тихо та не квапився, аби ніхто не почув.



Якщо ви впізнали злочинця, просять повідомити за телефоном +38 068 047 33 61





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік у Нововолинську «обчистив» чимало автомобілів.Про це повідомляє видання « Радар ».У ніч з 21 на 22 квітня невідомий обікрав декілька автомобілів у Нововолинську в районі вулиць Грушевського й Небесної сотні. Чоловік діяв тихо та не квапився, аби ніхто не почув.Якщо ви впізнали злочинця, просять повідомити за телефоном +38 068 047 33 61

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