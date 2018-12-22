У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 300 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00

Республіка Польща: “Устилуг” –50, “Угринів” – 30, “Рава-Руська” –30, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –100, “Краковець” – 90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 23 квітня стоять 300 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00Республіка Польща: “Устилуг” –50, “Угринів” – 30, “Рава-Руська” –30, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –100, “Краковець” – 90.

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