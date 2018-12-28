Волинь пасе задніх за розміром середньої пенсії в Україні

Повідомили, на якій позиції знаходиться Волинь в порівнянні з іншими областями за розміром середньої пенсії.Про це у Facebook написав голова Асоціації постачальників торговельних мережНа 1 квітня 2019 року найвищий показник середньої пенсії в Києві та він складає 4059 гривень, а на Тернопільщині найнижчий – 2202 гривні. Тобто різниця складає 1857 гривень.На початок квітня поточного року середня пенсія в Україні становила 2899 гривень, тоді як на початок січня – 2646 гривень. За квартал розмір середньої пенсії зріс на 253 гривні, або 9,6 %.Тільки в семи областях пенсія перевищує середню в країні, а саме: у Києві – 4059 гривень, на Донеччині – 3866 гривень, Луганщині – 3566 гривень, Дніпропетровщині – 3337 гривень, Запоріжжі – 3103 гривні, Харківщині – 2942 гривні і Київщині – 2935 гривень.В усіх інших областях вона нижча за середню: у Полтавській – 2807 гривень, Одеській – 2750 гривень, Миколаївській – 2697 гривень, Львівській – 2621 гривня, Сумській – 2598 гривень, Чернігівській – 2554 гривні, Черкаській – 2548 гривень, Кіровоградській – 2546 гривень, Херсонській – 2491 гривня, Житомирській – 2486 гривень, Івано-Франківській – 2464 гривень, Рівненській – 2406 гривень, Вінницькій – 2404 гривні, Волинській – 2402 гривні, Хмельницькій – 2389 гривень, Закарпатській – 2289 гривень, Чернівецькій – 2285 гривень і Тернопільській – 2202 гривні.