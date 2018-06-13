Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Луцький фотограф Олександр Харланов поділився неймовірними світлинами заходу сонця у селі Несвіч.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Можна відвідати багато гарних країн, зробити купу цікавих фото, але якщо ти не бачиш краси країни в якій ти народився та живеш, то напевно вартість цих подорожей вартує нулю.
Озирайтесь навколо, цінуйте та насолоджуйтесь красою яку дарує нам природа України, тому що для нас вона є найкраща", - підписав світлини Харланов.
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Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Можна відвідати багато гарних країн, зробити купу цікавих фото, але якщо ти не бачиш краси країни в якій ти народився та живеш, то напевно вартість цих подорожей вартує нулю.
Озирайтесь навколо, цінуйте та насолоджуйтесь красою яку дарує нам природа України, тому що для нас вона є найкраща", - підписав світлини Харланов.
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