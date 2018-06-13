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Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО

Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО
Луцький фотограф Олександр Харланов поділився неймовірними світлинами заходу сонця у селі Несвіч.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Можна відвідати багато гарних країн, зробити купу цікавих фото, але якщо ти не бачиш краси країни в якій ти народився та живеш, то напевно вартість цих подорожей вартує нулю.

Озирайтесь навколо, цінуйте та насолоджуйтесь красою яку дарує нам природа України, тому що для нас вона є найкраща", - підписав світлини Харланов.
Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО
Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО

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Теги: природа, сонце, захід, Несвіч
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