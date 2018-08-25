На волинських пунктах пропуску у двох автівках знайшли холодну зброю
Сьогодні, 20:26
На Волині за минулу добу через державний кордон намагались перевезти холодну зброю.
Так, в пункті пропуску «Доманове» під час огляду автомобіля марки «Тойота» білоруської реєстрації, який слідував в Україну в сумці з інструментами в багажному відділенні знайшли штик-ніж, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
А в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», під час огляду вантажного автомобіля марки «ДАФ» української реєстрації, який слідував на виїзд з України, в салоні під панеллю приборів та в ніші над водійським сидінням знайшли два ножі.
В обох випадках ножі вилучили.
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Так, в пункті пропуску «Доманове» під час огляду автомобіля марки «Тойота» білоруської реєстрації, який слідував в Україну в сумці з інструментами в багажному відділенні знайшли штик-ніж, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
А в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», під час огляду вантажного автомобіля марки «ДАФ» української реєстрації, який слідував на виїзд з України, в салоні під панеллю приборів та в ніші над водійським сидінням знайшли два ножі.
В обох випадках ножі вилучили.
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