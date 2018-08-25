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На волинських пунктах пропуску у двох автівках знайшли холодну зброю

На волинських пунктах пропуску у двох автівках знайшли холодну зброю
На Волині за минулу добу через державний кордон намагались перевезти холодну зброю.

Так, в пункті пропуску «Доманове» під час огляду автомобіля марки «Тойота» білоруської реєстрації, який слідував в Україну в сумці з інструментами в багажному відділенні знайшли штик-ніж, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.

А в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», під час огляду вантажного автомобіля марки «ДАФ» української реєстрації, який слідував на виїзд з України, в салоні під панеллю приборів та в ніші над водійським сидінням знайшли два ножі.

В обох випадках ножі вилучили.

На волинських пунктах пропуску у двох автівках знайшли холодну зброю
На волинських пунктах пропуску у двох автівках знайшли холодну зброю
На волинських пунктах пропуску у двох автівках знайшли холодну зброю

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Теги: холодна зброя
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