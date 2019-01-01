23 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:34
23 квітня 2019 року відзначають пам'ять 33 мучеників.
У народному календарі дата отримала назву Терентія Маревного або днем Сонцезахисту. Цього дня дізнаються про свою долю на найближчі три місяці, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.
Народні прикмети на 23 квітня
– Червоне сонце в туманному серпанку – до врожаю хліба.
– Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня піде дощ.
– Молоді павуки з'явилися – теплі дні настануть незабаром.
Що можна робити 23 квітня
1. Сьогодні треба подивитися у вікно. Згідно того, кого ви побачите першим є певні значення.
молода жінка або чоловік – до спокійного і щасливого життя;
сім'я – до примирення ворогуючих відносин з родичами;
літня жінка – до хвороб і біди;
інвалід – поганий знак (ймовірно, в найближчі три місяці ви втратите когось із близьких);
кішка – до прибутку;
собака – до невдач;
птахи – до нового цікавого знайомства і отримання важливих звісток.
Що не можна робити 23 квітня
1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
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У народному календарі дата отримала назву Терентія Маревного або днем Сонцезахисту. Цього дня дізнаються про свою долю на найближчі три місяці, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.
Народні прикмети на 23 квітня
– Червоне сонце в туманному серпанку – до врожаю хліба.
– Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня піде дощ.
– Молоді павуки з'явилися – теплі дні настануть незабаром.
Що можна робити 23 квітня
1. Сьогодні треба подивитися у вікно. Згідно того, кого ви побачите першим є певні значення.
молода жінка або чоловік – до спокійного і щасливого життя;
сім'я – до примирення ворогуючих відносин з родичами;
літня жінка – до хвороб і біди;
інвалід – поганий знак (ймовірно, в найближчі три місяці ви втратите когось із близьких);
кішка – до прибутку;
собака – до невдач;
птахи – до нового цікавого знайомства і отримання важливих звісток.
Що не можна робити 23 квітня
1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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