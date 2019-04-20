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MONATIK розчулив мережу фото з синами

MONATIK розчулив мережу фото з синами
Співак з Луцька MONATIK показав, як проводить свої вихідні з синами.

Про це йдеться на сайті 1+1.

На своїй сторінці в Іmstagram український співак, тренер 9 сезону наймасштабнішого вокального проекту "Голос країни" зрідка ділиться із підписниками особистими світлинами. Проте цього разу мультиартист вирішив зробити виняток і опублікував милі фото із синами.

У вихідні молодий тато відпочивав разом із дітьми у торговельному центрі. Особливо приковує увагу стиль хлопчиків - він дуже схожий із батьковим: спортивні брюки, кеди, мішкуваті куртки й фірмові шапки.

"Така довгоочікувана сімейна субота. Мої", - прокоментував фото зірковий тато.



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Теги: музика, MONATIK
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