MONATIK розчулив мережу фото з синами





Про це йдеться на сайті



На своїй сторінці в Іmstagram український співак, тренер 9 сезону наймасштабнішого вокального проекту "Голос країни" зрідка ділиться із підписниками особистими світлинами. Проте цього разу мультиартист вирішив зробити виняток і опублікував милі фото із синами.



У вихідні молодий тато відпочивав разом із дітьми у торговельному центрі. Особливо приковує увагу стиль хлопчиків - він дуже схожий із батьковим: спортивні брюки, кеди, мішкуваті куртки й фірмові шапки.



"Така довгоочікувана сімейна субота. Мої", - прокоментував фото зірковий тато.

Переглянути цей допис в Instagram Столь долгожданная семейная суббота ... #Мои Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 20 Кві 2019 р. о 12:40 PDT





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співак з Луцька MONATIK показав, як проводить свої вихідні з синами.Про це йдеться на сайті 1+1 На своїй сторінці в Іmstagram український співак, тренер 9 сезону наймасштабнішого вокального проекту "Голос країни" зрідка ділиться із підписниками особистими світлинами. Проте цього разу мультиартист вирішив зробити виняток і опублікував милі фото із синами.У вихідні молодий тато відпочивав разом із дітьми у торговельному центрі. Особливо приковує увагу стиль хлопчиків - він дуже схожий із батьковим: спортивні брюки, кеди, мішкуваті куртки й фірмові шапки."Така довгоочікувана сімейна субота. Мої", - прокоментував фото зірковий тато.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію