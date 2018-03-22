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Надія Савченко повернулася до Верховної Ради

Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
Народна депутатка Надія Савченко у вівторок, 23 квітня, після суду повернулася на своє робоче місце.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО" у своєму Twitter.

Вона заявила, що невдовзі проведе брифінг для журналістів.

«Я з повагою ставлюся  до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало», - підкреслила вона.



Нагадаємо, 13 квітня у Броварах почався суд у справі Савченко-Рубана. А вже в ніч на 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубана випустили з-під варти у залі суду. Їх підозрювали у підготовці масштабного теракту у Києві.

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Теги: Надія Савченко, ВР
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