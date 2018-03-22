Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
Сьогодні, 11:47
Народна депутатка Надія Савченко у вівторок, 23 квітня, після суду повернулася на своє робоче місце.
Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО" у своєму Twitter.
Вона заявила, що невдовзі проведе брифінг для журналістів.
«Я з повагою ставлюся до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало», - підкреслила вона.
Нагадаємо, 13 квітня у Броварах почався суд у справі Савченко-Рубана. А вже в ніч на 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубана випустили з-під варти у залі суду. Їх підозрювали у підготовці масштабного теракту у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО" у своєму Twitter.
Вона заявила, що невдовзі проведе брифінг для журналістів.
«Я з повагою ставлюся до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало», - підкреслила вона.
Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada— ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 квітня 2019 р.
Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM
Нагадаємо, 13 квітня у Броварах почався суд у справі Савченко-Рубана. А вже в ніч на 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубана випустили з-під варти у залі суду. Їх підозрювали у підготовці масштабного теракту у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
Сьогодні, 11:47
Порошенко призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 11:42
До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
Сьогодні, 11:11