Надія Савченко повернулася до Верховної Ради

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 квітня 2019 р.

Народна депутаткау вівторок, 23 квітня, після суду повернулася на своє робоче місце.Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО" у своєму Twitter.Вона заявила, що невдовзі проведе брифінг для журналістів.«Я з повагою ставлюся до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало», - підкреслила вона.Нагадаємо, 13 квітня у Броварах почався суд у справі Савченко-Рубана. А вже в ніч на 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко тавипустили з-під варти у залі суду. Їх підозрювали у підготовці масштабного теракту у Києві.