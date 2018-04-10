У Луцьку відкрили майстерню, де діток навчають писанкарству

22 квітня у приміщенні Палацу культури міста Луцька відкрила двері «Великодня майстерня».Впродовж тижня тут відбуватимуться зустрічі з етнографами, проходитимуть майстер-класи, де майстри народної творчості ділитимуться секретами писанкарства і виготовлення великодньої атрибутики, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Під час презентації творчого проекту музичні вітання прозвучали у виконанні ансамблю панфлейтистів Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського (керівник Юрій Фокшей) та фольклорного колективу «Волинські забавлянки» музичної школи №2 (керівник Оксана Годлевська), учасники якого згодом провели майстер-клас з вивчення гаївок та великодніх ігор.До 25 квітня у майстерні працюватимуть майстри: Юлія Співак, Вікторія Шевчук, Андрій Бондарук, Анатолій Філозоф, Ірина Голощапова, Руслана Цибуліна, Михайло Мажара, Світлана Курбан, Галина Демчук, Олеся Задонцева, Валентина Солодова.Творчий проект «Великодня майстерня» реалізовується спільними зусиллями департаменту культури міської ради, Палацу культури міста Луцька, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадської організації «Рукотвори Волині», а також окремих майстрів народних ремесел.Деталі за тел: 72-87- 78.