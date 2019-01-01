У місті на Волині посеред вулиці пограбували 18-річного хлопця





Про це повідомляє поліція Волині.



Учора, 22 квітня, ввечері до Ковельського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий мешканець та повідомив, що близько 18:00 години на вулиці Володимирській його пограбував чоловік.



До скоєння грабежу причетний 26-річний місцевий мешканець. Правопорушника уже раніше притягували до кримінальної відповідальності.



Нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом грабежу. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській пограбували 18-річного хлопця.Про це повідомляє поліція Волині.Учора, 22 квітня, ввечері до Ковельського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий мешканець та повідомив, що близько 18:00 години на вулиці Володимирській його пограбував чоловік.До скоєння грабежу причетний 26-річний місцевий мешканець. Правопорушника уже раніше притягували до кримінальної відповідальності.Нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом грабежу. Триває перевірка.

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