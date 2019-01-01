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У місті на Волині посеред вулиці пограбували 18-річного хлопця

У місті на Волині посеред вулиці пограбували 18-річного хлопця
У Ковелі на вулиці Володимирській пограбували 18-річного хлопця.

Про це повідомляє поліція Волині.

Учора, 22 квітня, ввечері до Ковельського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий мешканець та повідомив, що близько 18:00 години на вулиці Володимирській його пограбував чоловік.

До скоєння грабежу причетний 26-річний місцевий мешканець. Правопорушника уже раніше притягували до кримінальної відповідальності.

Нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом грабежу. Триває перевірка.


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Теги: пограбування, кримінал, Ковель
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