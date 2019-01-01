До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО





За кілька хвилин в автомобіль, що зупинився через ДТП, в’їхало інше авто, що рухалось позаду у попутному напрямі.



Дорожньо-транспортна пригода сталася на 234 кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу с. Майстрова Новоград-Волинського району, близько 5.50.



Попередньо встановлено, що водій автомобіля «ДАФ» з напівпричепом, рухаючись у напрямку м. Житомира, на заокругленый ділянці дороги наїхав на лося, який раптово вибіг на проїжджу частину. Після чого керманич вантажівки, 49-річний житель м. Луцька, зупинився та увімкнув аварійний сигнал.



Однак за кілька хвилин потому 35-річний водій автомобіля «Mersedes Sprinter», не впоравшись із керуванням зіткнувся припаркованою вантажівкою. У результаті керманич буса загинув на місці пригоди.



Нині там працює слідчо-оперативна група.



Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 квітня уранці на автодорозі Київ-Чоп водій вантажівки наїхав на тварину, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.За кілька хвилин в автомобіль, що зупинився через ДТП, в’їхало інше авто, що рухалось позаду у попутному напрямі. Водій останнього загинув на місці. Ним виявився лейтенант поліції Ківерцівського відділу поліції Віктор Соколюк , - пише ГУНП у Житомирської області.Дорожньо-транспортна пригода сталася на 234 кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу с. Майстрова Новоград-Волинського району, близько 5.50.Попередньо встановлено, що водій автомобіля «ДАФ» з напівпричепом, рухаючись у напрямку м. Житомира, на заокругленый ділянці дороги наїхав на лося, який раптово вибіг на проїжджу частину. Після чого керманич вантажівки, 49-річний житель м. Луцька, зупинився та увімкнув аварійний сигнал.Однак за кілька хвилин потому 35-річний водій автомобіля «Mersedes Sprinter», не впоравшись із керуванням зіткнувся припаркованою вантажівкою. У результаті керманич буса загинув на місці пригоди.Нині там працює слідчо-оперативна група.Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.

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