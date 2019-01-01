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До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО

До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
23 квітня уранці на автодорозі Київ-Чоп водій вантажівки наїхав на тварину, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.

За кілька хвилин в автомобіль, що зупинився через ДТП, в’їхало інше авто, що рухалось позаду у попутному напрямі. Водій останнього загинув на місці. Ним виявився лейтенант поліції Ківерцівського відділу поліції Віктор Соколюк , - пише ГУНП у Житомирської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 234 кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу с. Майстрова Новоград-Волинського району, близько 5.50.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «ДАФ» з напівпричепом, рухаючись у напрямку м. Житомира, на заокругленый ділянці дороги наїхав на лося, який раптово вибіг на проїжджу частину. Після чого керманич вантажівки, 49-річний житель м. Луцька, зупинився та увімкнув аварійний сигнал.

Однак за кілька хвилин потому 35-річний водій автомобіля «Mersedes Sprinter», не впоравшись із керуванням зіткнувся припаркованою вантажівкою. У результаті керманич буса загинув на місці пригоди.

Нині там працює слідчо-оперативна група.

Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.

До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО

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Теги: смерть, аварія, Волинь, поліцейський
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