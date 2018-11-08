Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав заяву про відставку

Глава Закарпатської обласної державної адміністраціїоголосив про відставку.Відповідний документ з’явився на його офіційному сайті.У заяві він вказав, що просить припинити його перебування у відпустці та звільнити з посади глави Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням.Геннадій Москаль був очільником Закарпатської ОДА з 15 липня 2015 року.До слова, відповідно до ст. 118 Конституції України, голови місцевих адміністрацій, в тому числі обласних і районних, призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.Нагадаємо, 22 квітня заяви про відставку подали голова Львівської ОДА Олег Синютка і голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.