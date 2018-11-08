Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав заяву про відставку
Сьогодні, 11:25
Глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль оголосив про відставку.
Відповідний документ з’явився на його офіційному сайті.
У заяві він вказав, що просить припинити його перебування у відпустці та звільнити з посади глави Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням.
Геннадій Москаль був очільником Закарпатської ОДА з 15 липня 2015 року.
До слова, відповідно до ст. 118 Конституції України, голови місцевих адміністрацій, в тому числі обласних і районних, призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, 22 квітня заяви про відставку подали голова Львівської ОДА Олег Синютка і голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний документ з’явився на його офіційному сайті.
У заяві він вказав, що просить припинити його перебування у відпустці та звільнити з посади глави Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням.
Геннадій Москаль був очільником Закарпатської ОДА з 15 липня 2015 року.
До слова, відповідно до ст. 118 Конституції України, голови місцевих адміністрацій, в тому числі обласних і районних, призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, 22 квітня заяви про відставку подали голова Львівської ОДА Олег Синютка і голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
Сьогодні, 11:47
Порошенко призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 11:42
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав заяву про відставку
Сьогодні, 11:25
До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
Сьогодні, 11:11
В аварії загинув поліцейський з Волині
Сьогодні, 10:59