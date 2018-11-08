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Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав заяву про відставку

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав заяву про відставку
Глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль оголосив про відставку.

Відповідний документ з’явився на його офіційному сайті.

У заяві він вказав, що просить припинити його перебування у відпустці та звільнити з посади глави Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням.

Геннадій Москаль був очільником Закарпатської ОДА з 15 липня 2015 року.

До слова, відповідно до ст. 118 Конституції України, голови місцевих адміністрацій, в тому числі обласних і районних, призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, 22 квітня заяви про відставку подали голова Львівської ОДА Олег Синютка і голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав заяву про відставку

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Теги: Геннадій Москаль, відставка
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