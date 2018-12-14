Порошенко призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 11:42
Президент України Петро Порошенко призначив двох волинських суддів.
Про це йдеться в указі Глави держави від 22 квітня.
Петро Порошенко призначив двох служителів Феміди господарського суду Волинської області.
У суді працюватимуть Андрій Вороняк та Ігор Гарбар.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які волинські суди найбільше «відмазували» п’яних водіїв
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в указі Глави держави від 22 квітня.
Петро Порошенко призначив двох служителів Феміди господарського суду Волинської області.
У суді працюватимуть Андрій Вороняк та Ігор Гарбар.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які волинські суди найбільше «відмазували» п’яних водіїв
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
Сьогодні, 11:47
Порошенко призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 11:42
До аварії на Житомирщині, у якій загинув поліцейський з Волині, призвела поява лося на трасі. ФОТО
Сьогодні, 11:11