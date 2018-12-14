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Порошенко призначив двох суддів на Волині

Порошенко призначив двох суддів на Волині
Президент України Петро Порошенко призначив двох волинських суддів.

Про це йдеться в указі Глави держави від 22 квітня.

Петро Порошенко призначив двох служителів Феміди господарського суду Волинської області.

У суді працюватимуть Андрій Вороняк та Ігор Гарбар.

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Теги: судді, Волинь
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