Порошенко призначив двох суддів на Волині

Петро Порошенко призначив двох волинських суддів.



Про це йдеться в указі Глави держави від 22 квітня.



Петро Порошенко призначив двох служителів Феміди господарського суду Волинської області.



У суді працюватимуть Андрій Вороняк та Ігор Гарбар.



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