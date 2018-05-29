вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії

У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії
У Володимирі-Волинському мотоцикл «Viper» зіткнувся із легковиком «Chevrolet Aveo».

Про це повідомляє поліція Волині.

Нагадаємо, аварія трапилася вчора, 22 квітня, на вулиці Ковельській.

За кермом мотоцикла перебував 19-річний житель Володимир-Волинського району. Виконуючи маневр обгону, він зіткнувся з легковиком «Chevrolet Aveo», під керуванням 42-річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.
У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії
У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії
Сьогодні, 12:05
Нововолинський суд та поліція хочуть не платити податки та комуналку
Сьогодні, 12:01
Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
Сьогодні, 11:47
Порошенко призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 11:42
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав заяву про відставку
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
На дорозі Львів-Луцьк перекинувся мотоцикліст На дорозі Львів-Луцьк перекинувся мотоцикліст
11 квітень, 10:50
На Волині – смертельна аварія На Волині – смертельна аварія
29 травень, 2018, 13:02
Не впорався з керуванням: на Волині загинув мотоцикліст Не впорався з керуванням: на Волині загинув мотоцикліст
01 травень, 2018, 11:06
У Луцьку поховали мотоцикліста, який потрапив в аварію на Львівській У Луцьку поховали мотоцикліста, який потрапив в аварію на Львівській
17 травень, 2017, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
22 квітень, 11:44
 1
У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії
Сьогодні, 12:05
 0
Нововолинський суд та поліція хочуть не платити податки та комуналку
Сьогодні, 12:01
 0
Надія Савченко повернулася до Верховної Ради
Сьогодні, 11:47
 0
Порошенко призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8