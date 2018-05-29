У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії





Про це повідомляє поліція Волині.



Нагадаємо,



За кермом мотоцикла перебував 19-річний житель Володимир-Волинського району. Виконуючи маневр обгону, він зіткнувся з легковиком «Chevrolet Aveo», під керуванням 42-річного місцевого жителя.



Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському мотоцикл «Viper» зіткнувся із легковиком «Chevrolet Aveo».Про це повідомляє поліція Волині.Нагадаємо, аварія трапилася вчора , 22 квітня, на вулиці Ковельській.За кермом мотоцикла перебував 19-річний житель Володимир-Волинського району. Виконуючи маневр обгону, він зіткнувся з легковиком «Chevrolet Aveo», під керуванням 42-річного місцевого жителя.Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

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