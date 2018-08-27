«Ген злодійства живе у вас назавжди»: у Луцьку з клумб покрали квіти
Сьогодні, 13:05
У Луцьку в районі Статого міста на вулиці Данила Галицького невідомі покрали квіти з клумб, які були нещодавно посаджені.
Про це написав на своїй сторінці у facebook фотограф Віктор Чухрай.
"Місто причепурилось до Великодня, зеленим господарством було висаджено тисячі братиків, але - Братський міст, ворота нашого старого Луцька... Це яким треба бути жлобом, щоб повикопувати, оті квіти прямо біля скульптури кликуна! Умовні українці, про які європейські цінності можна вам говорити? Ген злодійства живе у вас назавжди!", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У центрі Луцька почали висаджувати квіти. ФОТО
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Про це написав на своїй сторінці у facebook фотограф Віктор Чухрай.
"Місто причепурилось до Великодня, зеленим господарством було висаджено тисячі братиків, але - Братський міст, ворота нашого старого Луцька... Це яким треба бути жлобом, щоб повикопувати, оті квіти прямо біля скульптури кликуна! Умовні українці, про які європейські цінності можна вам говорити? Ген злодійства живе у вас назавжди!", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У центрі Луцька почали висаджувати квіти. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Не відкладай на завтра те що можна вкрасти сьогодні!
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