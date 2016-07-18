Волинь – одна з областей, які гальмують оголошення результатів виборів

На Волинській області опрацювали 99,55% бюлетенів. Це одна з областей, які гальмують оголошення остаточних результатів виборів.Про це свідчать результати підрахунку, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.Найповільніше ж, згадно з даними ЦВК, бюлетені опрацьовують у Чернівецькій області. Там підрахували 97,87% протоколів.Трошки більше бюлетенів опрацювали у Херсонській області – 99,61%, у Миколаївській – 99,67%, у Вінницькій – 99,69%.Близькі до завершення в Чернігівській області, де підраховано 99,81% голосів. У Луганській області області – 99,81%, у Львівській – 99,90%, у Київській – 99,92%, у Хмельницькій – 99,93%.Натомість 100% бюлетенів підрахували у таких областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Черкаській.