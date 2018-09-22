Волинянин відбувся штрафом за продаж наркотиків





Про це йдеться у вироку суду від 19-го квітня 2019 року, пише



У Нововолинську хлопець продавав подрібнену речовину рослинного походження, яка згідно з висновком судової експертизи відноситься до наркотичних засобів і являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.



В ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів 1-го липня 2017 року засуджений збув за ціною 120 гривень подрібнену речовину рослинного походження – канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину 0,295 грамів. Окрім цього, 7-го серпня 2017 року продав за ціною 150 гривень наркотичний засіб канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину 2,21 грамів.



Досудовим розслідуванням не встановили за яких обставинах торговець придбав наркотичні речовини з метою подальшого збуту.



18-го квітня 2019 року між прокурором та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості, за якою останній повністю визнав винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2ст. 307 КК України.



Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.



Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, – караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Вчинені злочини віднесено до категорії тяжких. В засудженого наявні кілька обставин, що пом’якшують його покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність тяжких наслідків вчиненого, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, відсутність обставин, які обтяжують покарання. Суд врахував дані особи обвинуваченого: вперше притягується до кримінальної відповідальності, на диспансерному обліку психіатра не перебуває, наркотичною залежністю не страждає, працездатний, хоча ніде офіційно не працює, за місцем навчання характеризувався позитивно.



З урахуванням інших обставин кримінального провадження, зокрема, невеликої кількості епізодів незаконного збуту наркотичної речовини та її незначного розміру, беручи до уваги наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового розгляду кримінального провадження, ступінь та характер сприяння у його проведенні, сторонами узгоджено покарання: за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, – ред.) у виді штрафу в розмірі 1470 (одна тисяча чотириста сімдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 24990 (двадцять чотири тисячі девятсот девяносто) гривень.



Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим від 18-го квітня 2019 року та призначив покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський суд за продаж канабісу покарав молодика у вигляді штрафу в 24 990 гривень.Про це йдеться у вироку суду від 19-го квітня 2019 року, пише БУГ У Нововолинську хлопець продавав подрібнену речовину рослинного походження, яка згідно з висновком судової експертизи відноситься до наркотичних засобів і являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.В ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів 1-го липня 2017 року засуджений збув за ціною 120 гривень подрібнену речовину рослинного походження – канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину 0,295 грамів. Окрім цього, 7-го серпня 2017 року продав за ціною 150 гривень наркотичний засіб канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину 2,21 грамів.Досудовим розслідуванням не встановили за яких обставинах торговець придбав наркотичні речовини з метою подальшого збуту.18-го квітня 2019 року між прокурором та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості, за якою останній повністю визнав винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2ст. 307 КК України.Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, – караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.Вчинені злочини віднесено до категорії тяжких. В засудженого наявні кілька обставин, що пом’якшують його покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність тяжких наслідків вчиненого, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, відсутність обставин, які обтяжують покарання. Суд врахував дані особи обвинуваченого: вперше притягується до кримінальної відповідальності, на диспансерному обліку психіатра не перебуває, наркотичною залежністю не страждає, працездатний, хоча ніде офіційно не працює, за місцем навчання характеризувався позитивно.З урахуванням інших обставин кримінального провадження, зокрема, невеликої кількості епізодів незаконного збуту наркотичної речовини та її незначного розміру, беручи до уваги наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового розгляду кримінального провадження, ступінь та характер сприяння у його проведенні, сторонами узгоджено покарання: за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, – ред.) у виді штрафу в розмірі 1470 (одна тисяча чотириста сімдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 24990 (двадцять чотири тисячі девятсот девяносто) гривень.Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим від 18-го квітня 2019 року та призначив покарання.

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