«Луцьктепло» назвало вибух котла «технічною несправністю»





Про це повідомляють на сайті підприємства.



Нагадаємо, у Луцьку



"Через технічні несправності котлового обладнання котельні на вул. Загородна, вранці 21 квітня було припинено надання послуги з гарячого водопостачання споживачам цього мікрорайону. З 09:00 того ж дня забезпечення споживачів послугою відновлено. Котельня працює в штатному режимі. Причини технічної несправності з’ясовуються – проводиться внутрішнє розслідування, наслідки ліквідовуються", - йдеться у повідомленні.



Також у "Луцьктеплі" інформують, що внаслідок вибуху зазнав ушкоджень котел та потрощені кілька шибок. У результаті інциденту ніхто не постраждав.



Фото зроблене під нас навчань у 2013 році на згаданій котельні, коли імітували вибух.



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