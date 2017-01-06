вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцьктепло» назвало вибух котла «технічною несправністю»

«Луцьктепло» назвало вибух котла «технічною несправністю»
У ДКП "Луцьктепло" прокоментували ситуацію з вибухом котла на одній із котелень.

Про це повідомляють на сайті підприємства.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Загородній, 1 вибухнув котел на котельні державного комунального підприємства "Луцьктепло". Відомо, що вибух стався під час розпалювання котла.

"Через технічні несправності котлового обладнання котельні на вул. Загородна, вранці 21 квітня було припинено надання послуги з гарячого водопостачання споживачам цього мікрорайону. З 09:00 того ж дня забезпечення споживачів послугою відновлено. Котельня працює в штатному режимі. Причини технічної несправності з’ясовуються – проводиться внутрішнє розслідування, наслідки ліквідовуються", - йдеться у повідомленні.

Також у "Луцьктеплі" інформують, що внаслідок вибуху зазнав ушкоджень котел та потрощені кілька шибок. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фото зроблене під нас навчань у 2013 році на згаданій котельні, коли імітували вибух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьктепло, вибух, котельня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а поцікавтесь де зараз ті оператори, що були біля котла під час вибуху. Чому їх терміново замінили на чергуванні? Скоріш за все мав місце нещасний випадок на виробництві, який сумлінно приховують. а це вже кримінал.
Відповісти
укропа керує, чекайте в масштабах країни розвал і розруху, бо виявляється, прозрів кот в мішку...
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як пережити скруту: поради луцького психолога
Сьогодні, 12:43
Волинянин відбувся штрафом за продаж наркотиків
Сьогодні, 12:39
«Луцьктепло» назвало вибух котла «технічною несправністю»
Сьогодні, 12:22
Волинь – одна з областей, які гальмують оголошення результатів виборів
Сьогодні, 12:17
У місті на Волині мотоцикліст влетів у легковик: подробиці аварії
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Стався вибух на котельні «Луцьктепла» Стався вибух на котельні «Луцьктепла»
Сьогодні, 10:55
Котельня на Карбишева перейшла в оренду «Луцьктеплу» Котельня на Карбишева перейшла в оренду «Луцьктеплу»
06 січень, 2017, 13:42
Працівників скандальної котельні влаштують на «Луцьктепло» Працівників скандальної котельні влаштують на «Луцьктепло»
06 грудень, 2016, 13:10
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
30 жовтень, 2018, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
22 квітень, 11:44
 1
У Луцьку чоловік врятував будинок сусідів від пожежі
Сьогодні, 13:20
 0
У Києві невідомі захопили спортклуб
Сьогодні, 13:14
 0
«Ген злодійства живе у вас назавжди»: у Луцьку з клумб покрали квіти
Сьогодні, 13:05
 0
Як пережити скруту: поради луцького психолога
Сьогодні, 12:43
 0
Медіа
відео
1/8