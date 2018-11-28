У Києві невідомі захопили спортклуб





Вони увірвалися, побили охорону і почали ламати підлоги, повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Ламбурський, - пише



"Тітушки" побили охорону і зачинилися у приміщенні, вже ламають підлоги у спортивних залах і будують барикади", — пояснив активіст.



Бійки продовжилися і наступного ранку, 23 квітня. Згідно з відеозаписом Павла Іщенка з місця події, станом на 10-у ранку біля входу у "Восход" зібралася поліція, активісти принесли шини.



Поліція почала брати штурмом будівлю, у відповідь з будівлі їх почали поливати водою, пише "Сегодня".



У групі "Київ Оперативний" в Facebook повідомили, що поліції знадобилося майже п'ять годин, щоб вивести з клубу осіб, які його самовільно захопили. За попередніми даними, їх було близько 40.



Відзначається також, що це вже п'ята спроба захоплення "Востока".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві вночі 23 квітня невідомі нібито вчинили рейдерське захоплення дитячого спортивного клубу "Восход" на вулиці Бориспільській.Вони увірвалися, побили охорону і почали ламати підлоги, повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Ламбурський, - пише Обозреватель "Тітушки" побили охорону і зачинилися у приміщенні, вже ламають підлоги у спортивних залах і будують барикади", — пояснив активіст.Бійки продовжилися і наступного ранку, 23 квітня. Згідно з відеозаписом Павла Іщенка з місця події, станом на 10-у ранку біля входу у "Восход" зібралася поліція, активісти принесли шини.Поліція почала брати штурмом будівлю, у відповідь з будівлі їх почали поливати водою, пише "Сегодня".У групі "Київ Оперативний" в Facebook повідомили, що поліції знадобилося майже п'ять годин, щоб вивести з клубу осіб, які його самовільно захопили. За попередніми даними, їх було близько 40.Відзначається також, що це вже п'ята спроба захоплення "Востока".

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