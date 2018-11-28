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У Києві невідомі захопили спортклуб

У Києві невідомі захопили спортклуб
У Києві вночі 23 квітня невідомі нібито вчинили рейдерське захоплення дитячого спортивного клубу "Восход" на вулиці Бориспільській.

Вони увірвалися, побили охорону і почали ламати підлоги, повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Ламбурський, - пише Обозреватель.

"Тітушки" побили охорону і зачинилися у приміщенні, вже ламають підлоги у спортивних залах і будують барикади", — пояснив активіст.

Бійки продовжилися і наступного ранку, 23 квітня. Згідно з відеозаписом Павла Іщенка з місця події, станом на 10-у ранку біля входу у "Восход" зібралася поліція, активісти принесли шини.

Поліція почала брати штурмом будівлю, у відповідь з будівлі їх почали поливати водою, пише "Сегодня".

У групі "Київ Оперативний" в Facebook повідомили, що поліції знадобилося майже п'ять годин, щоб вивести з клубу осіб, які його самовільно захопили. За попередніми даними, їх було близько 40.

Відзначається також, що це вже п'ята спроба захоплення "Востока".

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Теги: спортклуб, Київ
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