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У Луцьку чоловік врятував будинок сусідів від пожежі

У Луцьку чоловік врятував будинок сусідів від пожежі
На вході до приватного будинку на вулиці Потебні сьогодні, 23 квітня, сталося замикання електродротів. Полум'я вже підбиралося до даху, а розправлений електропровід крапав на газову трубу.

Відомо, що полум'я на будинку побачили сусіди, які мешкають на вулиці Гнідавській, 47.

Тож лучанин Володимир Шевчук не вагаючись побіг до сусідського будинку і сухою дошкою від'єднав дроти від напруги та збив полум'я з газової труби.

Мешканці будинку у той час були всередині і не підозрювали нічого лихого.

На щастя, завдяки небайдужості людей вдалося уникнути трагедії.

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Теги: пожежа, Потебні, Луцьк
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