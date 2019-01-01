У Луцьку чоловік врятував будинок сусідів від пожежі
Сьогодні, 13:20
На вході до приватного будинку на вулиці Потебні сьогодні, 23 квітня, сталося замикання електродротів. Полум'я вже підбиралося до даху, а розправлений електропровід крапав на газову трубу.
Відомо, що полум'я на будинку побачили сусіди, які мешкають на вулиці Гнідавській, 47.
Тож лучанин Володимир Шевчук не вагаючись побіг до сусідського будинку і сухою дошкою від'єднав дроти від напруги та збив полум'я з газової труби.
Мешканці будинку у той час були всередині і не підозрювали нічого лихого.
На щастя, завдяки небайдужості людей вдалося уникнути трагедії.
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Відомо, що полум'я на будинку побачили сусіди, які мешкають на вулиці Гнідавській, 47.
Тож лучанин Володимир Шевчук не вагаючись побіг до сусідського будинку і сухою дошкою від'єднав дроти від напруги та збив полум'я з газової труби.
Мешканці будинку у той час були всередині і не підозрювали нічого лихого.
На щастя, завдяки небайдужості людей вдалося уникнути трагедії.
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