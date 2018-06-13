У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
Сьогодні, 15:04
У житловому комплексі «Юпітер» розпочали класти бруківку біля другого будинку.
Про це повідомляє видання «Район.Луцьк».
Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор».
За словами виконроба будівництва Петра Шапошнікова, біля другого будинку триває облаштування території — спеціалісти компанії кладуть бруківку.
Щодо третього будинку, то тут завершують будівництво мансардного поверху. До слова, в «Юпітері» діє акційна пропозиція на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м². Таких квартир залишилось небагато, а придбати їх можна на вигідних умовах:
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
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Про це повідомляє видання «Район.Луцьк».
Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор».
За словами виконроба будівництва Петра Шапошнікова, біля другого будинку триває облаштування території — спеціалісти компанії кладуть бруківку.
Щодо третього будинку, то тут завершують будівництво мансардного поверху. До слова, в «Юпітері» діє акційна пропозиція на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м². Таких квартир залишилось небагато, а придбати їх можна на вигідних умовах:
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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