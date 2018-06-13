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У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*

У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер» розпочали класти бруківку біля другого будинку.

Про це повідомляє видання «Район.Луцьк».

Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор».

За словами виконроба будівництва Петра Шапошнікова, біля другого будинку триває облаштування території — спеціалісти компанії кладуть бруківку.

Щодо третього будинку, то тут завершують будівництво мансардного поверху. До слова, в «Юпітері» діє акційна пропозиція на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м². Таких квартир залишилось небагато, а придбати їх можна на вигідних умовах:
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*

Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor

Ось так облаштували територію біля першого будинку ЖК «Юпітер»
Ось так облаштували територію біля першого будинку ЖК «Юпітер»
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
Роботи біля другого будинку
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*

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Теги: ЖК «Юпітер», Інвестор
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