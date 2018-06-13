У ЖК «Юпітер» кладуть бруківку біля другого будинку. ФОТО*





Про це повідомляє видання «



Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія



За словами виконроба будівництва Петра Шапошнікова, біля другого будинку триває облаштування території — спеціалісти компанії кладуть бруківку.



Щодо третього будинку, то тут завершують будівництво мансардного поверху. До слова, в «Юпітері» діє акційна пропозиція на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м². Таких квартир залишилось небагато, а придбати їх можна на вигідних умовах:



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Ось так облаштували територію біля першого будинку ЖК «Юпітер» Роботи біля другого будинку Роботи біля другого будинку Роботи біля другого будинку Роботи біля другого будинку Роботи біля другого будинку Роботи біля другого будинку Роботи біля другого будинку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер» розпочали класти бруківку біля другого будинку.Про це повідомляє видання « Район.Луцьк ».Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор» За словами виконроба будівництва, біля другого будинку триває облаштування території — спеціалісти компанії кладуть бруківку.Щодо третього будинку, то тут завершують будівництво мансардного поверху. До слова, в «Юпітері» діє акційна пропозиція на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м². Таких квартир залишилось небагато, а придбати їх можна на вигідних умовах:м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в096 030 20 10Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/ Instagram: bud.investor

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