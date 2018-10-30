Волинянці, яка обманула соцслужбу, можуть дати 3 роки тюрми
Сьогодні, 18:22
Ковельчанка звернулась за держдопомогою і обманула соцслужбу. Так, у документах для призначення соцдопомоги для малозабезпеченої сім’ї жінка не вказала правдиві відомості.
40-річна ковельчанка власноруч написала про те, що немає іншого житла, крім квартири у Ковелі на вулиці Незалежності, - пише Район.Ковель.
При цьому у декларації про доходи та майновий стан вона не зазначила наявність ще двох квартир: у Ковелі на вулиці Міцкевича та у місті Нововолинську на вулиці Піонерській.
Відтак, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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40-річна ковельчанка власноруч написала про те, що немає іншого житла, крім квартири у Ковелі на вулиці Незалежності, - пише Район.Ковель.
При цьому у декларації про доходи та майновий стан вона не зазначила наявність ще двох квартир: у Ковелі на вулиці Міцкевича та у місті Нововолинську на вулиці Піонерській.
Відтак, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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