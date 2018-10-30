Волинянці, яка обманула соцслужбу, можуть дати 3 роки тюрми





40-річна ковельчанка власноруч написала про те, що немає іншого житла, крім квартири у Ковелі на вулиці Незалежності, - пише



При цьому у декларації про доходи та майновий стан вона не зазначила наявність ще двох квартир: у Ковелі на вулиці Міцкевича та у місті Нововолинську на вулиці Піонерській.



Відтак, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанка звернулась за держдопомогою і обманула соцслужбу. Так, у документах для призначення соцдопомоги для малозабезпеченої сім’ї жінка не вказала правдиві відомості.40-річна ковельчанка власноруч написала про те, що немає іншого житла, крім квартири у Ковелі на вулиці Незалежності, - пише Район.Ковель При цьому у декларації про доходи та майновий стан вона не зазначила наявність ще двох квартир: у Ковелі на вулиці Міцкевича та у місті Нововолинську на вулиці Піонерській.Відтак, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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