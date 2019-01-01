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Опрацювали 100% бюлетенів: відомі остаточні результати голосування на Волині

Опрацювали 100% бюлетенів: відомі остаточні результати голосування на Волині
На Волині підрахували 100% бюлетенів з усіх п'яти територіальних виборчих округів.

Результати підрахунку оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.

Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на Волині, становить 489 430 людей.

За лідера перегонів Володимира Зеленського свої голоси віддали 63,42% тих, хто голосував на Волині (310 445 людей). За чинного Президента України Петра Порошенка проголосували 33,97%, а це 166 266 людей.

Інформація щодо голосування у кожному окрузі - у зображенні:

Опрацювали 100% бюлетенів: відомі остаточні результати голосування на Волині





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Теги: вибори, ЦВК, результати, Волинь
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