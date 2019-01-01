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На Волині чоловік обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд

На Волині чоловік обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд
Чоловік у Нововолинську обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд.

Про це повідомляє видання «Радар».

Автомобілі "обчистили" протягом ночей 21-23 квітня.

Як вбачається з відеозапису, діяв один злодій. У ніч з 21 на 22 квітня від обікрав автівки в центрі місті.

Тепер він промишляє на вулиці Стуса – біля лікарні й супермаркету «Наш край».

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На Волині чоловік обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд
На Волині чоловік обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд

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Теги: Нововолинськ, крадіжка, автомобілі
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