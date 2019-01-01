На Волині чоловік обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд





Про це повідомляє видання «



Автомобілі "обчистили" протягом ночей 21-23 квітня.



Як вбачається з відеозапису, діяв один злодій. У ніч з 21 на 22 квітня від обікрав автівки в центрі місті.



Тепер він промишляє на вулиці Стуса – біля лікарні й супермаркету «Наш край».



Читати також: На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік у Нововолинську обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд.Про це повідомляє видання « Радар ».Автомобілі "обчистили" протягом ночей 21-23 квітня.Як вбачається з відеозапису, діяв один злодій. У ніч з 21 на 22 квітня від обікрав автівки в центрі місті.Тепер він промишляє на вулиці Стуса – біля лікарні й супермаркету «Наш край».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію