На Волині чоловік обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд
Сьогодні, 14:27
Чоловік у Нововолинську обкрадає автомобілі вже дві ночі підряд.
Про це повідомляє видання «Радар».
Автомобілі "обчистили" протягом ночей 21-23 квітня.
Як вбачається з відеозапису, діяв один злодій. У ніч з 21 на 22 квітня від обікрав автівки в центрі місті.
Тепер він промишляє на вулиці Стуса – біля лікарні й супермаркету «Наш край».
Читати також: На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця
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Про це повідомляє видання «Радар».
Автомобілі "обчистили" протягом ночей 21-23 квітня.
Як вбачається з відеозапису, діяв один злодій. У ніч з 21 на 22 квітня від обікрав автівки в центрі місті.
Тепер він промишляє на вулиці Стуса – біля лікарні й супермаркету «Наш край».
Читати також: На Волині невідомий обкрадає автомобілі: просять впізнати злочинця
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