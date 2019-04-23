Важко сказати, наскільки Зеленський спроможний захищати інтереси моїх виборців на Волині, – Ігор Лапін

Володимир Зеленський.



Про те, які зміни може спричинити безпосередньо новообраний президент Зеленський, то тут – суцільна інтрига. Просто тому, що ми досі не розуміємо, ані що він робитиме, ані хто за що відповідатиме, - пише



Народний депутат Ігор Лапін зазначив: «Я не можу сказати, наскільки президент Зеленський спроможний захищати інтереси моїх виборців на Волині. Тому я сам працюватиму так, щоб їхні інтереси не постраждали внаслідок браку знань і досвіду, а також можливих сумнівних оборудок сумнівних кадрів, що їх олігархи можуть напхати до команди Зеленського за браком його власних кадрів».



«Володимир Зеленський ще не зробив нічого поганого і нічого хорошого ні як президент, ні як політик, ні як державний – депутат, бодай райради, голова адміністрації, та хоч війт. Але він вже неодноразово і чітко заявив, що він «не знає», «не розуміє», «не вивчав», «ще не заглиблювався», «не має власної позиції» щодо кожного питання управління 42-мільйонною державою, котре відноситься так чи інакше до компетенції президента. Тому я вважаю своїм обов’язком контролювати ситуацію і вчасно вживати відповідних дій, щоб некомпетентні ініціативи цієї команди зупинялись ще на підльоті і не встигали нашкодити добробуту моїх виборців і українців в цілому», – сказав Ігор Лапін.



«Ми вже бачимо, що Володимир Зеленський почав вивчати реальні межі повноважень президента України як парламентсько-президентської республіки. Він помалу розбирається, що він має право як президент змінити, кого він має право звільнити, куди він має право втрутитись – а де його втручання буде порушенням законності. Це, безумовно, добре. Хоча йому варто було вивчати ці питання до того, як він зареєструвався кандидатом в президенти. Але краще пізно, ніж ніколи», – вважає парламентар.



«Коли що, то ми з моїми колегами-депутатами завжди будемо раді нагадати йому межі його повноважень і перекрити шлагбаум, щоб президент Володимир Зеленський з розгону не вилетів за межі правового поля. Українці поклали на Зеленського дуже багато сподівань. І він не може обирати, виконувати чи не виконувати обіцянки, дані людям. Він мусить їх виконати. Я як депутат від Волині докладу всіх зусиль, щоб так і було», – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні пройшов другий тур президентських виборів-2019, де перемогу отримуєПро те, які зміни може спричинити безпосередньо новообраний президент Зеленський, то тут – суцільна інтрига. Просто тому, що ми досі не розуміємо, ані що він робитиме, ані хто за що відповідатиме, - пише ВАР Народний депутат Ігор Лапін зазначив: «Я не можу сказати, наскільки президент Зеленський спроможний захищати інтереси моїх виборців на Волині. Тому я сам працюватиму так, щоб їхні інтереси не постраждали внаслідок браку знань і досвіду, а також можливих сумнівних оборудок сумнівних кадрів, що їх олігархи можуть напхати до команди Зеленського за браком його власних кадрів».«Володимир Зеленський ще не зробив нічого поганого і нічого хорошого ні як президент, ні як політик, ні як державний – депутат, бодай райради, голова адміністрації, та хоч війт. Але він вже неодноразово і чітко заявив, що він «не знає», «не розуміє», «не вивчав», «ще не заглиблювався», «не має власної позиції» щодо кожного питання управління 42-мільйонною державою, котре відноситься так чи інакше до компетенції президента. Тому я вважаю своїм обов’язком контролювати ситуацію і вчасно вживати відповідних дій, щоб некомпетентні ініціативи цієї команди зупинялись ще на підльоті і не встигали нашкодити добробуту моїх виборців і українців в цілому», – сказав Ігор Лапін.«Ми вже бачимо, що Володимир Зеленський почав вивчати реальні межі повноважень президента України як парламентсько-президентської республіки. Він помалу розбирається, що він має право як президент змінити, кого він має право звільнити, куди він має право втрутитись – а де його втручання буде порушенням законності. Це, безумовно, добре. Хоча йому варто було вивчати ці питання до того, як він зареєструвався кандидатом в президенти. Але краще пізно, ніж ніколи», – вважає парламентар.«Коли що, то ми з моїми колегами-депутатами завжди будемо раді нагадати йому межі його повноважень і перекрити шлагбаум, щоб президент Володимир Зеленський з розгону не вилетів за межі правового поля. Українці поклали на Зеленського дуже багато сподівань. І він не може обирати, виконувати чи не виконувати обіцянки, дані людям. Він мусить їх виконати. Я як депутат від Волині докладу всіх зусиль, щоб так і було», – підсумував Ігор Лапін.

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