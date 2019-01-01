У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворої дитини

Дмитро Кисельов звертається до небайдужих волинян з рідкісною групою крові – третьої з негативним резусом.



14-річній Ользі Ковальчук, мешканці села Черськ Маневицького району, діагностували гострий лімфобласний лейкоз (рак крові), - пише



Дівчина потребує переливання крові, тому шукають донорів. Наразі дитина перебуває у відділенні онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні.



Тим, хто можуть допомогти, прохання звертатися за номером 097 6901960, контактна особа Ігор.



Реквізити для фінансової допомоги 5168 7573 9664 9545 – Ковальчук Оксана Володимирівна (мама).



Телефон мами дівчини – 068 0206671.

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