У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворої дитини
Сьогодні, 14:03
Лучанин Дмитро Кисельов звертається до небайдужих волинян з рідкісною групою крові – третьої з негативним резусом.
14-річній Ользі Ковальчук, мешканці села Черськ Маневицького району, діагностували гострий лімфобласний лейкоз (рак крові), - пише Таблоїд Волині.
Дівчина потребує переливання крові, тому шукають донорів. Наразі дитина перебуває у відділенні онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні.
Тим, хто можуть допомогти, прохання звертатися за номером 097 6901960, контактна особа Ігор.
Реквізити для фінансової допомоги 5168 7573 9664 9545 – Ковальчук Оксана Володимирівна (мама).
Телефон мами дівчини – 068 0206671.
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14-річній Ользі Ковальчук, мешканці села Черськ Маневицького району, діагностували гострий лімфобласний лейкоз (рак крові), - пише Таблоїд Волині.
Дівчина потребує переливання крові, тому шукають донорів. Наразі дитина перебуває у відділенні онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні.
Тим, хто можуть допомогти, прохання звертатися за номером 097 6901960, контактна особа Ігор.
Реквізити для фінансової допомоги 5168 7573 9664 9545 – Ковальчук Оксана Володимирівна (мама).
Телефон мами дівчини – 068 0206671.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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