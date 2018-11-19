Суддю Луцького міськрайонного суду відсторонили від роботи

Вища рада правосуддя сьогодні, 23 квітня, прийняла рішення про тимчасове відсторонення судді Луцького міськрайонного суду Волинської областівід здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.Про це йдеться на сайті ВРП.Відомо, що відповідне клопотання подав заступник генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мотивував він це тим, що Олег Ющук притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Тож Холодницький просив відсторонити Ющука від роботи до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.Суддю Олега Ющука обвинувачують у пропозиції за надання неправомірної вигоди здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме — його колегою, суддею Луцького міськрайонного суду, у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та в одержанні вказаної неправомірної вигоди для себе.Рішенням Вищої ради правосуддя від 2 травня 2018 року №1300/0/15-18 задоволено клопотання заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. та тимчасово, до 20 травня 2018 року включно, відсторонено суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющука О.С. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 травня 2018 року №1412/0/15-18 задоволено клопотання заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. та продовжено на два місяці строк тимчасового відсторонення судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющука О.С. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.Доповідач — член Вищої ради правосуддяпоінформував, що у клопотанні заступника генерального прокурора зазначено про продовження існування більшості обставин, які стали підставою для винесення попередніх рішень Вищої ради правосуддя щодо тимчасового відсторонення судді Олега Ющука від здійснення правосуддя, а також про встановлення у кримінальному провадженні нових обставин, які вказують на те, що подальше його перебування на посаді судді Луцького міськрайонного суду та здійснення правосуддя може призвести до настання негативних наслідків.Крім цього, у клопотанні зазначено, що, порушуючи обов’язки, встановлені ухвалами Солом’янського районного суду міста Києва про обрання запобіжного заходу та продовження строку такого запобіжного заходу, суддя Олег Ющук ігнорує виклики прокурора прибути для вчинення процесуальних дій. Зокрема, він не з’явився на неодноразові виклики прокурора прибути для вручення йому копії клопотання від 14 серпня 2018 року про тимчасове відсторонення його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.Клопотання прокурора від 12 березня 2019 року мотивовано і тим, що наявність кримінального провадження в суді за обвинуваченням судді може поставити під сумнів безсторонність цього судді при здійсненні правосуддя і зашкодити авторитету судової влади та довірі до неї суспільства.При цьому клопотання прокурора мотивовано, з-поміж іншого, встановленими обставинами порушення Ющуком О.С. обов’язків, встановлених ухвалами Солом’янського районного суду міста Києва про обрання запобіжного заходу та продовження строку такого запобіжного заходу.У розгляді зазначеного питання взяли участь представник Генеральної прокуратури України — прокурор першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури Українита суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олег Ющук.Тож Вища рада правосуддя вирішила клопотання Холодницького задовольнити і тимчасово відсторонити суддю Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.