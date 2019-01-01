У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО
Сьогодні, 17:48
У центрі Луцька актори з Рівного збирають гроші на розвиток театру.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».
Двоє акторів із рівненського вуличного театру живих скульптур «Промінь-Позитив» стоять на вулиці Лесі Українки в Луцьку. Чоловіки пропонують містянам сфотографуватися з ними за символічну ціну. Гроші з фотосесії підуть на розвиток театру.
«Ми їздимо по різних містах України. Сьогодні – у Луцьку. Збираємо гроші на театр, костюми», – сказав Анатолій Стоян.
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».
Двоє акторів із рівненського вуличного театру живих скульптур «Промінь-Позитив» стоять на вулиці Лесі Українки в Луцьку. Чоловіки пропонують містянам сфотографуватися з ними за символічну ціну. Гроші з фотосесії підуть на розвиток театру.
«Ми їздимо по різних містах України. Сьогодні – у Луцьку. Збираємо гроші на театр, костюми», – сказав Анатолій Стоян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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