У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання «



Двоє акторів із рівненського вуличного театру живих скульптур «Промінь-Позитив» стоять на вулиці Лесі Українки в Луцьку. Чоловіки пропонують містянам сфотографуватися з ними за символічну ціну. Гроші з фотосесії підуть на розвиток театру.



«Ми їздимо по різних містах України. Сьогодні – у Луцьку. Збираємо гроші на театр, костюми», – сказав Анатолій Стоян.



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