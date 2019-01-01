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У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО

У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО
У центрі Луцька актори з Рівного збирають гроші на розвиток театру.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».

Двоє акторів із рівненського вуличного театру живих скульптур «Промінь-Позитив» стоять на вулиці Лесі Українки в Луцьку. Чоловіки пропонують містянам сфотографуватися з ними за символічну ціну. Гроші з фотосесії підуть на розвиток театру.

«Ми їздимо по різних містах України. Сьогодні – у Луцьку. Збираємо гроші на театр, костюми», – сказав Анатолій Стоян.
У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО
У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО

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Теги: театр, актори, вулиця, Луцьк
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