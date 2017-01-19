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Показали один із перших пасажирських літаків в аеропорту «Луцьк-Крупа». РЕТРОФОТО

Показали один із перших пасажирських літаків в аеропорту «Луцьк-Крупа». РЕТРОФОТО
Опублікували фото одного з перший пасажирських літаків в цивільному аеропорту «Луцьк-Крупа».

Про це повідомляє ОВАЛ.

22-го квітня 1984 року на той час зі щойно відкритого цивільного аеропорту "Луцьк-Крупа" відправили перший пасажирський рейс.

Світлини одного з перших пасажирських літаків Ан-24 біля будівлі терміналу аеропорту, яка тоді ще тільки будувалась, взяли з особистого архіву ветерана Цивільного повітряного флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Михайла Гепнера.

Фото зроблені на території цивільного аеропорту "Луцьк-Крупа" в 1985 році.
Показали один із перших пасажирських літаків в аеропорту «Луцьк-Крупа». РЕТРОФОТО
Показали один із перших пасажирських літаків в аеропорту «Луцьк-Крупа». РЕТРОФОТО

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Теги: літак, аеропорт, ретрофото
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