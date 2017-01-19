Показали один із перших пасажирських літаків в аеропорту «Луцьк-Крупа». РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:28
Опублікували фото одного з перший пасажирських літаків в цивільному аеропорту «Луцьк-Крупа».
Про це повідомляє ОВАЛ.
22-го квітня 1984 року на той час зі щойно відкритого цивільного аеропорту "Луцьк-Крупа" відправили перший пасажирський рейс.
Світлини одного з перших пасажирських літаків Ан-24 біля будівлі терміналу аеропорту, яка тоді ще тільки будувалась, взяли з особистого архіву ветерана Цивільного повітряного флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Михайла Гепнера.
Фото зроблені на території цивільного аеропорту "Луцьк-Крупа" в 1985 році.
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Про це повідомляє ОВАЛ.
22-го квітня 1984 року на той час зі щойно відкритого цивільного аеропорту "Луцьк-Крупа" відправили перший пасажирський рейс.
Світлини одного з перших пасажирських літаків Ан-24 біля будівлі терміналу аеропорту, яка тоді ще тільки будувалась, взяли з особистого архіву ветерана Цивільного повітряного флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Михайла Гепнера.
Фото зроблені на території цивільного аеропорту "Луцьк-Крупа" в 1985 році.
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