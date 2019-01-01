Синоптик розповіла, чи буде на Великдень дощ

На Великдень, 28 квітня, у багатьох регіонах України очікуються дощі.Про це написала синоптику Facebook.24 квітня в Україні буде сухо та сонячно. Температура +15 +22 градуси. Заморозки відступають.За її інформацією, на Великдень, у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину.У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода.