Синоптик розповіла, чи буде на Великдень дощ
Сьогодні, 14:58
На Великдень, 28 квітня, у багатьох регіонах України очікуються дощі.
Про це написала синоптик Наталія Діденко у Facebook.
24 квітня в Україні буде сухо та сонячно. Температура +15 +22 градуси. Заморозки відступають.
За її інформацією, на Великдень, у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину.
У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода.
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Про це написала синоптик Наталія Діденко у Facebook.
24 квітня в Україні буде сухо та сонячно. Температура +15 +22 градуси. Заморозки відступають.
За її інформацією, на Великдень, у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину.
У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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