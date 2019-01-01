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У Луцьку відбудеться Страсний хресний хід

У Луцьку відбудеться Страсний хресний хід
У Луцьку відбудеться хресна хода з 12-ма зупинками (стояннями), що відображають останні події в земному житті Христа.

Про це інформує Волинська єпархія Православної церкви України.

Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Страсний хресний хід розпочнеться о 10.30 26 квітня в замку Любарта.

1-ше стояння – Йоанобогословська церква в замку; 2-ге – Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир (вул. Кафедральна, 16); 3-тє – місце розстрілу політв’язнів колишньої Луцької тюрми; 4-те – пам’ятник жертвам політичних репресій на Замковій площі; 5-те – місце страти мученика Данила Братковського (середньовічна площа Ринок, вул. Драгоманова); 6-те – пам’ятник християнському милосердю волинян (вул. Данила Галицького, 2, територія храму Воздвиження хреста Господнього); 7-ме – медичний коледж; 8-ме – майбутня каплиця ікони Волинської Божої Матері (біля міськрайонного суду); 9-те – ЦНАП; 10-те – перехрестя вулиць Кривий Вал та Лесі Українки; 11-те – фотостенд загиблих бійців на Театральному майдані; 12-те – кафедральний собор Святої Трійці.

Під час хресного ходу молитимуться за Батьківщину та її воїнів, за полонених, за об’єднання українського православ’я, за припинення війни, ворожнечі, неправди, за благословення Боже для Волині, за місто Луцьк і його мешканців, за здоров’я хворих, за тих, хто ненавидить і хто любить нас, тощо.

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Теги: хресній хід, Луцьк
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Коментарі 1
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Коли відбудеться, якого квітня? "Інформатори" ви долбані!Не усі ж знають, що хода проводиться в страсний четвер.
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