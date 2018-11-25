У Львові на майданчику дитсадка повісився чоловік
Сьогодні, 15:40
На майданчику одного з дошкільних навчальних закладів у Львові знайшли тіло чоловіка.
Інцидент трапився, 24 квітня, - пише ГУНП у Львіській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 39-річний іноземець.
Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «самогубство». Призначені експертизи.
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Інцидент трапився, 24 квітня, - пише ГУНП у Львіській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 39-річний іноземець.
Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «самогубство». Призначені експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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