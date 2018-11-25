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У Львові на майданчику дитсадка повісився чоловік

У Львові на майданчику дитсадка повісився чоловік
На майданчику одного з дошкільних навчальних закладів у Львові знайшли тіло чоловіка.

Інцидент трапився, 24 квітня, - пише ГУНП у Львіській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 39-річний іноземець.

Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «самогубство». Призначені експертизи.




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Теги: самогубство, Львів
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