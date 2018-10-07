вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вкрали мотоцикл: пропонують винагороду за інформацію

На Волині вкрали мотоцикл: пропонують винагороду за інформацію
Нещодавно з гаража у селі Тишковичі Іваничівського району вкрали мотоцикл. За інформацію про місце знаходження транспорту обіцяють винагороду.

Про це повідомляє інтернет-видання «БУГ».

До журналістів звернувся чоловік і розповів, що з гаража поблизу його робочої майстерні в селі Тишковичі вкрали мотоцикл Yamaha.

З приводу крадіжки власник написав заяву в Іваничівську поліцію. Тривають слідчі дії. Та чоловік не покладає надій лише на правоохоронні органи.

Віктор просить у разі наявності інформації про викрадений мотоцикл повідомити за номером 097 36 68 697. Обіцяють винагороду.
На Волині вкрали мотоцикл: пропонують винагороду за інформацію
На Волині вкрали мотоцикл: пропонують винагороду за інформацію

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тишковичі, крадіжка, мотоцикл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 16:23
У Великодню ніч Луцьком їздитимуть тролейбуси
Сьогодні, 16:09
На Волині вкрали мотоцикл: пропонують винагороду за інформацію
Сьогодні, 16:03
У Львові на майданчику дитсадка повісився чоловік
Сьогодні, 15:40
Показали один із перших пасажирських літаків в аеропорту «Луцьк-Крупа». РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:28
Схожі новини
На Волині оперативно віднайшли крадений автомобіль та затримали злочинця На Волині оперативно віднайшли крадений автомобіль та затримали злочинця
07 жовтень, 2018, 23:40
Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО
13 вересень, 2018, 11:09
Віз дитину на краденому мотоциклі: у Ковелі затримали п’яного водія Віз дитину на краденому мотоциклі: у Ковелі затримали п’яного водія
29 травень, 2018, 09:45
У волинянина викрали мотоцикл У волинянина викрали мотоцикл
12 жовтень, 2017, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
22 квітень, 11:44
 1
На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 16:23
 0
У Великодню ніч Луцьком їздитимуть тролейбуси
Сьогодні, 16:09
 0
На Волині вкрали мотоцикл: пропонують винагороду за інформацію
Сьогодні, 16:03
 0
У Львові на майданчику дитсадка повісився чоловік
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8