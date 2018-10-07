На Волині вкрали мотоцикл: пропонують винагороду за інформацію
Сьогодні, 16:03
Нещодавно з гаража у селі Тишковичі Іваничівського району вкрали мотоцикл. За інформацію про місце знаходження транспорту обіцяють винагороду.
Про це повідомляє інтернет-видання «БУГ».
До журналістів звернувся чоловік і розповів, що з гаража поблизу його робочої майстерні в селі Тишковичі вкрали мотоцикл Yamaha.
З приводу крадіжки власник написав заяву в Іваничівську поліцію. Тривають слідчі дії. Та чоловік не покладає надій лише на правоохоронні органи.
Віктор просить у разі наявності інформації про викрадений мотоцикл повідомити за номером 097 36 68 697. Обіцяють винагороду.
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Про це повідомляє інтернет-видання «БУГ».
До журналістів звернувся чоловік і розповів, що з гаража поблизу його робочої майстерні в селі Тишковичі вкрали мотоцикл Yamaha.
З приводу крадіжки власник написав заяву в Іваничівську поліцію. Тривають слідчі дії. Та чоловік не покладає надій лише на правоохоронні органи.
Віктор просить у разі наявності інформації про викрадений мотоцикл повідомити за номером 097 36 68 697. Обіцяють винагороду.
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