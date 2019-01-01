У Луцьку жінка крала в магазинах креми для обличчя





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



У документі сказано, що 26 листопада 2018 року, близько 11 години, мешканка села Дерно викрала у приміщенні магазину "ЄВА" крем "L’Oréal", завдавши матеріальної шкоди на 236 гривень.



У той самий день, близько 12:00 години, злодійка перейшла до іншого магазину мережі "ЄВА" (який знаходиться за адресою: вулиця Лесі Українки, 67), де викрала денний крем для обличчя від "L’Oréal", завдавши майнової шкоди на 236 гривень.



29 листопада 2018 року волинянка, перебуваючи у приміщенні магазину STEFANI", що у торговому центрі "Караван", викрала зі столу мобільний телефон "iPhone 7+ RED".



У підсумку жінку засудили до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном тривалістю в один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянку засудили до двох років позбавлення волі (з випробувальним терміном в один рік) за крадіжку двох кремів "L’Oréal" та мобільного телефону "iPhone".Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Конкурент У документі сказано, що 26 листопада 2018 року, близько 11 години, мешканка села Дерно викрала у приміщенні магазину "ЄВА" крем "L’Oréal", завдавши матеріальної шкоди на 236 гривень.У той самий день, близько 12:00 години, злодійка перейшла до іншого магазину мережі "ЄВА" (який знаходиться за адресою: вулиця Лесі Українки, 67), де викрала денний крем для обличчя від "L’Oréal", завдавши майнової шкоди на 236 гривень.29 листопада 2018 року волинянка, перебуваючи у приміщенні магазину STEFANI", що у торговому центрі "Караван", викрала зі столу мобільний телефон "iPhone 7+ RED".У підсумку жінку засудили до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном тривалістю в один рік.

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